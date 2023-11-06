Bleu Royal считается самым большим фантазийным ярко-голубым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на торги. Кольцо с этим камнем..

За сколько продадут самый большой ярко-голубой бриллиант, когда-либо выставленный на аукцион?

Bleu Royal считается самым большим фантазийным ярко-голубым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на торги. Кольцо с этим камнем грушевидной огранки весом 17,61 карата выставляет аукционный дом Christie’s. [Макс Фосетт, представитель аукционного дома Christie’s]:«Это самый крупный безупречный бриллиант ярко-голубого цвета, когда-либо выставленный на продажу на аукционе. Он грушевидной формы. Грушевидная бриллиантовая огранка означает, что его форму почти не видоизменяли. А ярко-голубой – это самый насыщенный цвет, который присваивает Геммологический институт Америки».

По оценкам Christie’s, кольцо принесёт около 35 миллионов долларов.

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[Макс Фосетт, представитель аукционного дома Christie’s]:«Это будет один из самых дорогих драгоценных камней, когда-либо проданных на аукционе. И это действительно настоящее чудо природы».

Кольцо стало частью целой серии лотов, выставленных на аукционы Christie’s во время Недели роскоши в Женеве.

Помимо украшений, с молотка уйдут также дорогие часы. Один из ярких лотов в этой серии – часы Rolex американского актёра Марлона Брандо. Он подарил их своей дочери в 1995 году. Затем в 2019 году часы продали по цене чуть менее двух миллионов долларов.

Теперь в Christie’s надеются, что часы продадут за сумму до двух миллионов швейцарских франков. Это два миллиона 200 тысяч долларов.

Корпус часов диаметром 39 миллиметров выполнен из нержавеющей стали.

[Эли Файтон, представитель аукционного дома Christie’s]:«Если посмотреть на обратную сторону, то можно увидеть подпись, выгравированную вручную. Марлон Брандо сделал её на задней крышке».

В разделе ювелирных украшений также представлена большая коллекция предметов Cartier. Один из лотов, привлёкший много внимания, – бриллиантовая тиара и колье.

Все цветки можно снять и носить как броши. Главный бриллиант украшения 1955 года – старой огранки. Его вес – 6,85 карата. Ожидается, что цена колье составит до 720 000 долларов США.

Еще одно знаменитое украшение – колье из культивированного жемчуга, сапфира и бриллиантов. Его носила британская актриса Одри Хепбёрн в фильме «Римские каникулы». Оно идёт вместе с подписанным портретом актрисы.

Аукционы Christie’s будут проходить очно или онлайн до 21 ноября.

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