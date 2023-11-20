Знаковую двууголку Наполеона I продали за рекордные 2 млн евро

За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Шляпу в числе других вещей императора..
Дата загрузки: 2023-11-21
Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учётом сборов. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году. Тогда двурогая шляпа ушла за 1 миллион 880 тысяч евро. В обоих случаях торги проводил аукционный дом Osenat.
Проданную в этот раз шляпу Наполеон I носил в 1815 году, когда бежал с Эльбы. Тогда же украсил её кокардой.
Двуугольную шляпу, с которой неразрывно связан образ легендарного полководца, также называют бикорн. Наполеон I всегда носил двууголку «по-боевому» – параллельно, а не перпендикулярно плечам, как это делало большинство офицеров. Так императора сразу замечали, когда он появлялся на поле сражения.
Всего у Наполеона I было примерно 120 бикорнов. Сейчас осталось 30 шляп, подлинность которых подтверждена.
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