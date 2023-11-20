fb pixel
Телеканал NTD

Знаковую двууголку Наполеона I продали за рекордные 2 млн евро

Знаковую двууголку Наполеона I продали за рекордные 2 млн евро

За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Шляпу в числе других вещей императора..

Дата загрузки: 2023-11-21

Знаковую двууголку Наполеона I продали за рекордные 2 млн евро
За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Шляпу в числе других вещей императора выставили на аукцион в Париже. Торги начались с 800 тысяч евро.

Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учётом сборов. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году. Тогда двурогая шляпа ушла за 1 миллион 880 тысяч евро. В обоих случаях торги проводил аукционный дом Osenat.

Проданную в этот раз шляпу Наполеон I носил в 1815 году, когда бежал с Эльбы. Тогда же украсил её кокардой.

Двуугольную шляпу, с которой неразрывно связан образ легендарного полководца, также называют бикорн. Наполеон I всегда носил двууголку «по-боевому» – параллельно, а не перпендикулярно плечам, как это делало большинство офицеров. Так императора сразу замечали, когда он появлялся на поле сражения.

Всего у Наполеона I было примерно 120 бикорнов. Сейчас осталось 30 шляп, подлинность которых подтверждена.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...