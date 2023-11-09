Бездомные в Лондоне могут лишиться права пользоваться палаткой

Пока в центре Лондона темнеет и холодает, 50-летний Джей готовится провести ещё одну ночь на улице...
Дата загрузки: 2023-11-09
«У меня есть только спальные мешки и всякие мелочи. По крайней мере, когда ты в палатке, то люди не будут над тобой стоять, смотреть на тебя или плевать на что-то. Хоть немного приватности».
Впрочем, подобные приюты вскоре могут запретить использовать на улицах. С такой инициативой выступила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. Она также описала жизнь на улице как «личный выбор каждого».
Бездомные с этим не согласны.[Джей, бездомный]:
«Я вам гарантирую, никто, с кем бы вы ни говорили, не захочет оказаться в таком положении».
Мэр Лондона Садик Хан, благотворительные организации и даже законодатели из правящей Консервативной партии раскритиковали комментарии Браверман.
Консерваторы обещают положить конец проблеме бездомных на улицах к 2024 году. Но в период с июля по сентябрь людей без крыши над головой в Лондоне было уже более четырёх тысяч. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.[Жасмин Басран, сотрудница благотворительной организации]:
«Итак, мы приближаемся к переломному моменту. Мы должны принять меры, чтобы уменьшить это число».
Что касается Джея, то он предлагает министру внутренних дел самой провести время на улице.[Джей, бездомный]:
«Мне бы очень хотелось, чтобы они провели неделю на нашем месте, просто посмотрели, каково это. Тогда у них будет другое отношение».
Короткая ссылка на эту страницу: