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Бездомные в Лондоне могут лишиться права пользоваться палаткой

Бездомные в Лондоне могут лишиться права пользоваться палаткой

Пока в центре Лондона темнеет и холодает, 50-летний Джей готовится провести ещё одну ночь на улице...

Дата загрузки: 2023-11-09

Бездомные в Лондоне могут лишиться права пользоваться палаткой
Пока в центре Лондона темнеет и холодает, 50-летний Джей готовится провести ещё одну ночь на улице. Говорит, что палатка для него – спасательный круг.

[Джей, бездомный]:
«У меня есть только спальные мешки и всякие мелочи. По крайней мере, когда ты в палатке, то люди не будут над тобой стоять, смотреть на тебя или плевать на что-то. Хоть немного приватности».

Впрочем, подобные приюты вскоре могут запретить использовать на улицах. С такой инициативой выступила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. Она также описала жизнь на улице как «личный выбор каждого».

Бездомные с этим не согласны.

[Джей, бездомный]:
«Я вам гарантирую, никто, с кем бы вы ни говорили, не захочет оказаться в таком положении».

Мэр Лондона Садик Хан, благотворительные организации и даже законодатели из правящей Консервативной партии раскритиковали комментарии Браверман.

Консерваторы обещают положить конец проблеме бездомных на улицах к 2024 году. Но в период с июля по сентябрь людей без крыши над головой в Лондоне было уже более четырёх тысяч. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

[Жасмин Басран, сотрудница благотворительной организации]:
«Итак, мы приближаемся к переломному моменту. Мы должны принять меры, чтобы уменьшить это число».

Что касается Джея, то он предлагает министру внутренних дел самой провести время на улице.

[Джей, бездомный]:
«Мне бы очень хотелось, чтобы они провели неделю на нашем месте, просто посмотрели, каково это. Тогда у них будет другое отношение».
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