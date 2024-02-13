Эта история началась осенью 2021 года. Крис Томас заметил, что из дыры в заборе во дворе на него смотрит кошачья мордочка.
Томас решил заманить бездомную кошку во двор, но она была пугливой. Тогда мужчина стал оставлять кошке еду возле забора. Назвал животное Фрэнсис. Постепенно она стала доверять человеку и зашла во двор. Томас смог рассмотреть кошку и увидел, что она беременна.
«Я просто начал кормить её и завоёвывать её доверие. Однажды ночью она пришла раненая, и я принёс её в дом», – вспоминает Томас.
Вскоре Фрэнсис родила четырёх котят. У Томаса уже было два кота, но он решил всех котят оставить себе. Они выросли и превратились в игривых кошек. Томас говорит, что любит всех своих пушистых питомцев, но Фрэнсис занимает особое место в его сердце.
Он даже повесил в гостиной часть выпиленного забора с дырой, через которую Фрэнсис пришла к нему, когда была бездомной.
Мужчина обнаружил секрет бездомной кошки и оставил её у себя
Эта история началась осенью 2021 года. Крис Томас заметил, что из дыры в заборе во дворе на него смотрит кошачья мордочка.