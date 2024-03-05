Пожилой филиппинец превратил свой дом в общественную библиотеку. Всё началось более 20 лет назад. Эрнандо Гуанлао..

Пожилой филиппинец превратил свой дом в общественную библиотеку. Всё началось более 20 лет назад. Эрнандо Гуанлао выложил 50 книг на тротуаре возле дома. Он живёт недалеко от делового центра Манилы.

Эрнандо назвал библиотеку «Читательским клубом 2000» и стал предлагать людям книги.

[Эрнандо Гуанлао, владелец библиотеки]:

«Моя миссия – бесплатно давать для чтения подержанные и подаренные книги и продвигать образование с помощью литературы».

У детей на Филиппинах с образованием большие трудности. В государственных школах обучают плохо, они переполнены, и мест не хватает. В частных школах свободные места есть, но платить за уроки большинству родителей не по карману. В итоге многие дети остаются необразованными.

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Книги тоже доступны не всем, поскольку стоят дорого.

[Рон Кастро, читатель]:

«По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии у нас дети менее грамотные, и понимать прочитанное им труднее. К тому же книги довольно дорогие. Так что эта библиотека – большая помощь людям».

Книжная коллекция Эрнандо выросла довольно быстро. Нашлось много людей, которым пришлась по душе его идея. Они и подарили книги частной библиотеке.

[Эрнандо Гуанлао, владелец библиотеки]:

«Для меня нет ничего лучше этого занятия. Это радует и меня, и других. Это не так сложно делать. Пусть я и не работаю в правительственных учреждениях, но я как мост, по которому книги доходят до людей».

Сейчас в библиотеке тысячи книг. Есть всё – от романов и фантастики до образовательной литературы. Причём люди продолжают дарить книги Эрнандо. А тот говорит, что будет держать библиотеку до тех пор, пока есть силы.

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