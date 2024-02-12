Австралия разрешила работникам не отвечать на звонки начальства в выходные

В Австралии облегчили жизнь миллионам работников. Согласно новому закону, сотрудники имеют право игнорировать звонки и сообщения от своих начальников в нерабочее время.

Законопроект включил и другие послабления. Однако это правило у многих вызвало особые чувства.

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[Колвин Макферсон, житель Сиднея]:«Думаю, это замечательная идея. Нам нужно время, чтобы отдохнуть, расслабиться, отключиться и не отвлекаться на электронные письма и телефонные звонки посреди ночи. Оба моих ребёнка тоже юристы, поэтому они работают ужасно много часов, а дела приходят по ночам. Нам всем нужно уметь отключаться и расслабляться. Мы не машины, мы люди».[Иван Караяс, житель Сиднея]:«В целом, идея в том, что у тебя должна быть возможность отключиться в конце рабочего дня, когда ты дома занимаешься своими делами в выходные или в отпуске. Идея довольно привлекательная и разумная».

Подобные правила, когда сотрудники могут выключать свои рабочие телефоны в свободное время, уже действуют во Франции, Германии, а также в других странах ЕС.

[Фиона Макдональд, сотрудница Центра занятости]:«В прошлом году мы провели опрос и обнаружили, что в среднем сотрудники выполняют 5,8 часа неоплачиваемой работы в неделю. Это 280 часов в год, что составляет около 130 миллиардов долларов. Так что это действительно большая проблема, а не маленькая. Сотрудники говорят о влиянии этого на режим сна, на их трудовую мотивацию, на их семейную жизнь».

При этом закон не понравился многим владельцам бизнеса. Они говорят, что он слишком жёстко ограничивает их работу.

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