В Дании стали продавать кофе в платных стаканах, чтобы избавиться от мусора

Избавить улицы от выброшенных кофейных стаканчиков решили в Орхусе – втором по величине городе Дании. Здесь..
Дата загрузки: 2024-01-30
Избавить улицы от выброшенных кофейных стаканчиков решили в Орхусе – втором по величине городе Дании. Здесь живёт больше 300 000 человек, и среди них много любителей кофе. За неделю улицы превращаются в помойки. То же и с местной рекой.
Хотя стаканы бумажные, но внутри плёнка. Она-то и опасна для природы.
[Николай Банг, сотрудник администрации Орхуса]:
«В прошлом году мы очистили городскую реку. Собрали 100 000 стаканов. Это проблема. И всё это отражается на природе. Образуется микропластик, повсюду разбросаны стаканчики».
Теперь же в некоторых городских кафе напитки продают в специальных стаканах. За тару надо заплатить пять крон – это примерно 70 евроцентов. Выпив кофе, стакан можно сдать в специальный автомат, и деньги вернутся на карту.
[Мартин Аггер, сотрудник кафе]:
«Надеюсь, мы предотвратим ситуацию, когда выбрасывают много стаканов, и поможем природе».
Местные власти установили в центре города 25 автоматов для сбора стаканов. Кафе участвуют в проекте добровольно. Присоединились уже 40 заведений.
[Йоэ Хоугор директор кафе]:
«Думаю, главная трудность – изменить привычки людей в отношении стаканов, в которых продают кофе навынос. Это уже сделано в отношении пластиковых бутылок, и всё получается великолепно. На улице их теперь не увидишь, поскольку у людей есть стимул их сдавать, чтобы получить деньги. Но со стаканами, думаю, будет непросто».
Собранные стаканы отправляют на перерабатывающее предприятие. Их можно помыть и снова пустить в дело. В переработку пойдут только повреждённые.
[Симон Россау, руководитель проекта]:
«Проект надо сделать масштабным, чтобы он стал жизнеспособным, поскольку повторное использование обходится дороже, чем одноразовое. Сейчас мы моделируем будущее, в котором появится законодательство, позволяющее программе повторного использования развиваться».
Проект рассчитан на три года. Если он будет успешным, его расширят. Тогда можно будет сдавать в автоматы тарелки, коробки для пиццы и пластиковые контейнеры.
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