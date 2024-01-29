Избавить улицы от выброшенных кофейных стаканчиков решили в Орхусе – втором по величине городе Дании. Здесь..

В Дании стали продавать кофе в платных стаканах, чтобы избавиться от мусора

Избавить улицы от выброшенных кофейных стаканчиков решили в Орхусе – втором по величине городе Дании. Здесь живёт больше 300 000 человек, и среди них много любителей кофе. За неделю улицы превращаются в помойки. То же и с местной рекой.

Хотя стаканы бумажные, но внутри плёнка. Она-то и опасна для природы.

[Николай Банг, сотрудник администрации Орхуса]:

«В прошлом году мы очистили городскую реку. Собрали 100 000 стаканов. Это проблема. И всё это отражается на природе. Образуется микропластик, повсюду разбросаны стаканчики».

Теперь же в некоторых городских кафе напитки продают в специальных стаканах. За тару надо заплатить пять крон – это примерно 70 евроцентов. Выпив кофе, стакан можно сдать в специальный автомат, и деньги вернутся на карту.

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[Мартин Аггер, сотрудник кафе]:

«Надеюсь, мы предотвратим ситуацию, когда выбрасывают много стаканов, и поможем природе».

Местные власти установили в центре города 25 автоматов для сбора стаканов. Кафе участвуют в проекте добровольно. Присоединились уже 40 заведений.

[Йоэ Хоугор директор кафе]:

«Думаю, главная трудность – изменить привычки людей в отношении стаканов, в которых продают кофе навынос. Это уже сделано в отношении пластиковых бутылок, и всё получается великолепно. На улице их теперь не увидишь, поскольку у людей есть стимул их сдавать, чтобы получить деньги. Но со стаканами, думаю, будет непросто».

Собранные стаканы отправляют на перерабатывающее предприятие. Их можно помыть и снова пустить в дело. В переработку пойдут только повреждённые.

[Симон Россау, руководитель проекта]:

«Проект надо сделать масштабным, чтобы он стал жизнеспособным, поскольку повторное использование обходится дороже, чем одноразовое. Сейчас мы моделируем будущее, в котором появится законодательство, позволяющее программе повторного использования развиваться».

Проект рассчитан на три года. Если он будет успешным, его расширят. Тогда можно будет сдавать в автоматы тарелки, коробки для пиццы и пластиковые контейнеры.

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