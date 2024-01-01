2024-й пришёл: новогодние фейерверки в крупных городах мира

Как встретили новый 2024 год в крупных городах мира? Одной из первых на планете праздник отметила..

Как встретили новый 2024 год в крупных городах мира?

Одной из первых на планете праздник отметила Новая Зеландия. В Окленде его ознаменовал традиционный фейерверк с 328-метровой башни Sky Tower. Сопровождало его лазерное и анимационное шоу. За пять минут взорвали 500 килограммов пиротехники.

Далее празднования перешли в австралийский Сидней, где фейерверк смотрели у знаменитого Оперного театра. Шоу продолжалось 12 минут. В небо запустили 8,5 тонн фейерверков. В общей сложности было 36 тысяч залпов.

Тайвань встретил 2024 год впечатляющим фейерверком со своей башни Тайбэй 101. Салют с небоскрёба высотой 508 метров длился пять минут. При этом впервые были включены японские фейерверки.

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В Гонконге салют стал крупнейшим для города за всю его историю. Он продолжался 12 минут.

В тайском Бангкоке салют тоже был 12-минутным. Он по-традиции озарял небо над рекой Чао Прайя. При этом в новогоднюю ночь также показали 9-минутное шоу дронов.

Объединённые Арабские Эмираты тоже встретили Новый год масштабным фейерверком. Тысячи людей собрались в Дубае, чтобы посмотреть его у самого высокого небоскрёба в мире – башни Бурдж-Халифа.

В Афинах захватывающий и красочный фейерверк осветил древние памятники Акрополя. Сотни людей праздновали Новый год в греческой столице, в том числе на центральной площади Синтагма.

На Елисейских полях в Париже в новогоднюю ночь тоже собрались сотни тысяч людей. Французы открыли год Олимпийских игр масштабным празднованием, которое завершилось традиционным фейерверком над Триумфальной аркой. При этом торжества прошли в условиях жёстких мер безопасности.

Великобритания встретила 2024 год звоном Биг-Бена и впечатляющим фейерверком в Лондоне. На зрительскую зону на берегу Темзы продавали билеты. Произвели около 12 тысяч залпов.

В Берлине фейерверк был над Бранденбургскими воротами. Там собралось около 65 тысяч человек. При этом, чтобы туда пройти, посетителям нужно было купить билет за 10 евро. Так город покрыл расходы на повышенные меры безопасности.

Ослепительный фейерверк осветил и пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Там 2024-й год приветствовали почти два миллиона человек. Световое шоу проходило под звуки живого оркестра и продолжалось 12 минут.

А на Таймс-сквер в Нью-Йорке по-традиции перед наступлением полуночи по флагштоку спустили огромный хрустальный шар. Наступление Нового года отметили традиционным поцелуем.

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