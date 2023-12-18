Для американского штата Флорида этот год стал историей с двумя крайностями. Юго-восточное побережье пострадало от наводнений,..

Две крайности: Флориду на востоке заливает, а на западе дождей нет

Для американского штата Флорида этот год стал историей с двумя крайностями. Юго-восточное побережье пострадало от наводнений, вызванных рекордными осадками. В то же время большая часть побережья Мексиканского залива переживает засуху.

На западе Флориды в 14 округах ввели ограничения на пользование водой. Они будут действовать до июля следующего года.

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[Марк Элснер, сотрудник управления водными ресурсами]:«Летом у нас обычно выпадает от 60 до 70% годовой нормы осадков. И от них зависит пополнение источников воды. Поскольку на западном побережье дефицит примерно 30%, мы не получили того пополнения, которого ожидали. И, как результат, во время сухого сезона снижается уровень грунтовых вод».

Ограничения в основном касаются полива газонов и приусадебных участков. На это уходит примерно половина всей воды, которую используют в пострадавших от засухи районах.

Например, в трёх округах полив разрешён один день в неделю и только до восьми утра или после шести вечера. Нарушителям после первого предупреждения грозит штраф в 100 долларов. Повторное нарушение карается штрафом в 500 долларов.

[Дэн Дюрика, фермер]:«Хотя в определённое время года у нас много дождей, иногда их меньше. В этом случае нужно сохранить запасы воды или найти способы максимально использовать воду во время дождей».

Фермеры говорят, что есть несколько способов сократить использование воды. Это капельное орошение, мульчирование и полив ночью, когда испарение меньше.

Впрочем, по мнению специалистов, проблему нехватки воды могу решить только дожди.

А вот на юго-востоке продолжают страдать от избытка влаги. В середине ноября шторм, близкий по силе к тропическому, обрушился на Майами, Форт-Лодердейл и близлежащие районы. За три дня выпало 30 сантиметров осадков. В апреле в Форт-Лодердейле выпало более 60 сантиметров дождя.

По данным метеорологической службы, за последние три месяца в Южной Флориде осадков было в полтора-два раза больше, чем бывает в среднем.

Метеорологи говорят, что зимние месяцы во Флориде будут более влажными, чем обычно. Это обусловлено погодным феноменом Эль-Ниньо, который влияет на климат всей планеты. Возможно, на побережье Мексиканского залива тоже пойдут дожди. В этом случае засуха отступит.

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