Машины в грязи и реки вместо улиц: вторая атмосферная река пришла в Калифорнию

Второй тихоокеанский шторм менее чем за неделю пришёл на Западное побережье США. Его назвали «Ананасовый экспресс»...
Дата загрузки: 2024-02-07
Ливни также пришли на юго-запад Аризоны. Затронуты регионы, где проживает около 35 миллионов человек. Для ряда районов издали предупреждения об экстремальных погодных условиях, включая наводнения, сильный ветер и снегопады.
Национальная метеорологическая служба зафиксировала небывалое количество осадков. По её данным, с воскресенья в районе Лос-Анджелеса, второго по величине города страны, выпало более 250 миллиметров дождя.
Это Беверли-Хиллз. Здесь машины и дома затоплены потоками грязи.[местный житель]:
«Мы находимся ниже городка под названием Беверли-Парк-Эстейт. Там живёт много знаменитостей. На вершине, например, живёт Адель. Раньше там также жил Сильвестр Сталлоне. Городок построили около 25 лет назад, и это, возможно, оказало какое-то влияние на холм. Но чтобы такое вызвать, нужен невероятный дождь».
Спасатели говорят, что опасность схода оползней сохраняется во всех пострадавших районах.[Коди Вейретер, работник спасательной службы]:
«Из-за воздействия погоды был большой риск возникновения селевых потоков. Пока мы работаем на месте этого инцидента. Пострадало около семи домов. При шторме такого масштаба воздействие постепенно увеличивается с увеличением количества воды. Почва настолько насыщена, что доходит до точки, когда просто не может больше поглощать воду. Именно тогда происходит сдвиг в почве».
Первый шторм обрушился на Северную Калифорнию в воскресенье. По мере продвижения системы на юг осадки усилились.
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