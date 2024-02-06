Второй тихоокеанский шторм менее чем за неделю пришёл на Западное побережье США. Его назвали «Ананасовый экспресс»...

Машины в грязи и реки вместо улиц: вторая атмосферная река пришла в Калифорнию

Второй тихоокеанский шторм менее чем за неделю пришёл на Западное побережье США. Его назвали «Ананасовый экспресс». Атмосферная река принесла в Южную Калифорнию обильные ливни, и они затопили улицы городов и вызвали многочисленные оползни.

Ливни также пришли на юго-запад Аризоны. Затронуты регионы, где проживает около 35 миллионов человек. Для ряда районов издали предупреждения об экстремальных погодных условиях, включая наводнения, сильный ветер и снегопады.

Национальная метеорологическая служба зафиксировала небывалое количество осадков. По её данным, с воскресенья в районе Лос-Анджелеса, второго по величине города страны, выпало более 250 миллиметров дождя.

Это Беверли-Хиллз. Здесь машины и дома затоплены потоками грязи.

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[местный житель]:«Мы находимся ниже городка под названием Беверли-Парк-Эстейт. Там живёт много знаменитостей. На вершине, например, живёт Адель. Раньше там также жил Сильвестр Сталлоне. Городок построили около 25 лет назад, и это, возможно, оказало какое-то влияние на холм. Но чтобы такое вызвать, нужен невероятный дождь».

Спасатели говорят, что опасность схода оползней сохраняется во всех пострадавших районах.

[Коди Вейретер, работник спасательной службы]:«Из-за воздействия погоды был большой риск возникновения селевых потоков. Пока мы работаем на месте этого инцидента. Пострадало около семи домов. При шторме такого масштаба воздействие постепенно увеличивается с увеличением количества воды. Почва настолько насыщена, что доходит до точки, когда просто не может больше поглощать воду. Именно тогда происходит сдвиг в почве».

Первый шторм обрушился на Северную Калифорнию в воскресенье. По мере продвижения системы на юг осадки усилились.

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