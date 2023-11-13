Полностью беспилотные автомобили могут в ближайшие годы появиться в Великобритании. Правительство страны рассмотрит и примет законопроект,..

В Великобритании ответственность за ДТП с беспилотными авто возложат на производителей

Полностью беспилотные автомобили могут в ближайшие годы появиться в Великобритании. Правительство страны рассмотрит и примет законопроект, который будет регулировать деятельность отрасли самоуправляемых машин. Это намерение подтвердил и король Карл III на церемонии открытия парламента.

Производители беспилотного транспорта пока мало знают о деталях законопроекта.

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[Лиза Джонсон, сотрудница компании Starship Technologies]:«Мы слышали, что примут закон о самоуправляемых автомобилях, но не знаем, будет ли это распространяться только на дорожные транспортные средства или также коснётся небольших роботов-курьеров, которые ездят по тротуарам».

Впрочем, о некоторых важных положениях уже известно. Так, например, правительство хочет возложить юридическую ответственность за ДТП на производителей самоуправляемых автомобилей, а не на их владельцев.

Для этого будет необходимо официально определить, что считать полностью автономным транспортным средством. Ранее Сообщество автомобильных инженеров разработало классификацию автоматизации машин, состоящую из шести уровней – от 0 до 5. Постоянного внимания водителя не требуется только в машинах с автоматизацией четвёртого уровня и выше.

Страховые компании уже одобрили намерение британских властей чётко разграничить ответственность. Это существенно облегчит работу страховщиков.

Также новый закон запретит производителям применять размытые формулировки, вводящие покупателей в заблуждение. То есть надо будет чётко формулировать, оснащён ли автомобиль системой полной автоматизации.

Ожидается, что законопроект примут до британских парламентских выборов в 2024 году.

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