В Великобритании ответственность за ДТП с беспилотными авто возложат на производителей

Полностью беспилотные автомобили могут в ближайшие годы появиться в Великобритании. Правительство страны рассмотрит и примет законопроект,..
Дата загрузки: 2023-11-14
Производители беспилотного транспорта пока мало знают о деталях законопроекта.[Лиза Джонсон, сотрудница компании Starship Technologies]:
«Мы слышали, что примут закон о самоуправляемых автомобилях, но не знаем, будет ли это распространяться только на дорожные транспортные средства или также коснётся небольших роботов-курьеров, которые ездят по тротуарам».
Впрочем, о некоторых важных положениях уже известно. Так, например, правительство хочет возложить юридическую ответственность за ДТП на производителей самоуправляемых автомобилей, а не на их владельцев.
Для этого будет необходимо официально определить, что считать полностью автономным транспортным средством. Ранее Сообщество автомобильных инженеров разработало классификацию автоматизации машин, состоящую из шести уровней – от 0 до 5. Постоянного внимания водителя не требуется только в машинах с автоматизацией четвёртого уровня и выше.
Страховые компании уже одобрили намерение британских властей чётко разграничить ответственность. Это существенно облегчит работу страховщиков.
Также новый закон запретит производителям применять размытые формулировки, вводящие покупателей в заблуждение. То есть надо будет чётко формулировать, оснащён ли автомобиль системой полной автоматизации.
Ожидается, что законопроект примут до британских парламентских выборов в 2024 году.
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