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Рекордная засуха заставляет Амазонку и её притоки испаряться

Рекордная засуха заставляет Амазонку и её притоки испаряться

Гибель сотен находящихся под угрозой исчезновения речных дельфинов и угроза для миллионов людей. Это последствия небывалой..

Дата загрузки: 2023-12-05

Рекордная засуха заставляет Амазонку и её притоки испаряться
Гибель сотен находящихся под угрозой исчезновения речных дельфинов и угроза для миллионов людей. Это последствия небывалой засухи в тропических лесах Амазонки.

В результате бедствия уровень воды в реке и четырёх её крупнейших притоках упал до самого низкого показателя как минимум за полвека.

И самое худшее, возможно, впереди.

На следующий год эксперты прогнозируют ещё более сильную засуху.

[Розимейре Араужу Силва, учёный]:
«Ожидается, что в следующем году по-прежнему будет засуха. Из-за этого уровень воды ещё больше снизится».

Больше всего от катаклизма пострадал бразильский штат Амазонас. В сентябре здесь объявили чрезвычайное положение.

Воду и основные продукты питания людям доставляют на самолётах и небольших судах. Также по воздуху приходится транспортировать больных.

Между тем, тысячи учащихся записываются на онлайн-занятия, потому что больше не могут добраться до школы по воде.

[Розимейре Араужу Силва, учёный]:
«От этого больше всего страдают простые люди».

Согласно прогнозам, ситуация начнёт нормализоваться только в конце 2024 года с наступлением сезона дождей. Однако некоторые учёные считают, что уровень Амазонки восстановится не раньше 2026 года после двух благоприятных сезонов с осадками.

Но гарантировать обильные дожди никто не может из-за феномена Эль-Ниньо. Он меняет глобальную погоду каждые несколько лет, нагревая воды у тихоокеанского побережья Южной Америки и притягивая дожди в этом направлении, лишая осадков регион Амазонки.

По оценкам, нынешний Эль-Ниньо продлится до середины 2024 года.
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