Рекордсмен Книги Гиннесса создал пряничную деревню в Нью-Йорке

Американский шеф-повар и мировой рекордсмен Джон Лович привык к тому, что его руки всегда липкие. Сейчас..
Дата загрузки: 2023-12-01
На прилавках разместились 800 домиков ручной работы. Все детали сделаны из съедобных продуктов – конфет, пряников, леденцов, мармелада и крема.
Джон создаёт пряничные деревни уже 30 лет. Каждый год привносит в дизайн что-то новое.
[Джон Лович, шеф-повар]:
«Я добавил немного больше коричневого с помощью кофейной жевательной резинки. Так что красного кирпича больше, чем обычно. У нас всегда есть чёрные ставни и красный кирпич, но в этом году их намного больше. А ещё мы добавилис старинных вывесок».
Нью-Йорк и рынок Челси для Джона очень особенные – здесь прошло его третье свидание с будущей женой.
[Джон Лович, шеф-повар]:
«В праздники в Нью-Йорк приезжает много людей со всего мира. Рождественская ель, витрины на Пятой авеню, магазин Macy’s, выступления Rockettes и так далее – всё это привлекает гостей в Нью-Йорк. И в последние годы мы поняли, что они приезжают и для того, чтобы в Рождество увидеть пряничную деревню».
Немного раньше Джон открыл такие же выставки в Канзас-Сити, Хьюстоне, Техасе и Филадельфии. На монтаж каждой пряничной деревни уходит много сил и времени. Отдыхать просто некогда, но про усталость шеф-повар не думает. Для него главное – создать для людей добрую рождественскую атмосферу.
Как только закончатся праздники, Джон вернётся на кухню и начнёт делать новые пряничные домики. Храниться они будут в сухом подвале, а в ноябре займут свои места на новых выставках.
Пряничной деревней в Нью-Йорке можно будет любоваться до 7 января. Потом шеф-повар раздаст домики всем желающим.
Десять лет назад Джон Лович побил рекорд Книги Гиннесса, создав самую большую в мире пряничную деревню из полностью съедобных деталей.
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