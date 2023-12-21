Каждый раз, начиная работу, итальянская художница Алессандра Дзарелли успокаивает сердце и убирает эмоции. Она реставратор музеев..

Спокойное сердце и твёрдая рука: как реставраторы работают с шедеврами в Ватикане

Каждый раз, начиная работу, итальянская художница Алессандра Дзарелли успокаивает сердце и убирает эмоции. Она реставратор музеев Ватикана. Ей приходится иметь дело с бесценными произведениями искусства таких мастеров, как Микеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи.

Сейчас Алессандра реставрирует картину Моретто да Брешиа – итальянского художника XVI века.

[Алессандра Дзарелли, реставратор]:

«Чувства при виде работ, например, Микеланджело, не описать словами. Но я стараюсь оставаться отстранённой во время работы. Мне надо сосредоточиться на своей задаче, в противном случае меня парализуют эмоции».

Такого же подхода к работе придерживаются и остальные реставраторы ватиканских музеев.

[Катерина Маниско, реставратор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Кто-то сказал мне, что неважно, какая картина перед глазами – Микеланджело или собственной бабушки. Работа должна быть точной, а самоотдача – полной».

Волю чувствам реставраторы всё же дают, но только когда отложат кисть в сторону.

[Алессандра Дзарелли, реставратор]:

«Я оставляю для себя время в конце дня, когда заканчиваю работать. Размышляю и просто наслаждаюсь чувствами от того, что нахожусь рядом с замечательными шедеврами».

Всего в музеях Ватикана работают 36 реставраторов. Им приходится быть историками, искусствоведами, химиками и физиками. Они отвечают за сохранность тысяч квадратных метров настенной живописи, 5300 картин и десятков статуй.

Короткая ссылка на эту страницу: