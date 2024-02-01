Римской империи посвятили новую выставку в Британском музее

Император Август правил одной из величайших сверхдержав в истории. Римская империя существовала более 500 лет и..

Император Август правил одной из величайших сверхдержав в истории. Римская империя существовала более 500 лет и охватывала четверть населения мира.

И этот успех был основан на военной мощи – императорской римской армии.

Именно ей посвятили новую выставку в Британском музее. Здесь рассказывают истории солдат, служивших в её рядах.

На экспозиции более 200 предметов: от изображений на камне до железных шлемов.

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[Каролина Ранхель де Лима, куратор выставки]:«Эта выставка о римской армии, но историю рассказывают с точки зрения простых римских солдат. Мы отходим от истории об известных людях, императорах и великих битвах. Мы делаем упор на личные истории солдат, служивших в армии».

Римская армия и её военные базы простирались от Шотландии до Красного моря.

Некоторые шли на службу, чтобы получить гражданство, другие – чтобы поддержать свои семьи.

И хотя в учебниках истории больше рассказывают о жестоких сражениях, боевые действия были всего лишь небольшим эпизодом в жизни солдата.

Основная их жизнь протекала в мирных условиях. Военные часто выполняли роль полиции.

На выставке показывают повседневные реалии военной жизни: от палаток до игр, в которые они играли, чтобы не скучать.

[Каролина Ранхель де Лима, куратор выставки]:«На выставке представлено самое известное римское военное снаряжение. Есть единственный полный римский скутум, то есть щит. Есть самая полная римская кираса, или доспехи. Также есть кожаные палатки, колышки для палаток и настольные игры, в которые солдаты играли в фортах».

Римская империя существовала с 27 года до нашей эры по 395 год нашей эры.

[Табиш Хан, искусствовед]:«Люди думают, что это был расцвет цивилизации. Но эта выставка также показывает хорошие и плохие стороны Римской империи. Она показывает рабство. Она показывает отсутствие гигиены и все проблемы того времени, а также героические элементы, которые людям более знакомы».

Выставка продлится до 23 июня.

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