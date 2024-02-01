Римской империи посвятили новую выставку в Британском музее

Император Август правил одной из величайших сверхдержав в истории. Римская империя существовала более 500 лет и..
Дата загрузки: 2024-02-01
И этот успех был основан на военной мощи – императорской римской армии.
Именно ей посвятили новую выставку в Британском музее. Здесь рассказывают истории солдат, служивших в её рядах.
На экспозиции более 200 предметов: от изображений на камне до железных шлемов.[Каролина Ранхель де Лима, куратор выставки]:
«Эта выставка о римской армии, но историю рассказывают с точки зрения простых римских солдат. Мы отходим от истории об известных людях, императорах и великих битвах. Мы делаем упор на личные истории солдат, служивших в армии».
Римская армия и её военные базы простирались от Шотландии до Красного моря.
Некоторые шли на службу, чтобы получить гражданство, другие – чтобы поддержать свои семьи.
И хотя в учебниках истории больше рассказывают о жестоких сражениях, боевые действия были всего лишь небольшим эпизодом в жизни солдата.
Основная их жизнь протекала в мирных условиях. Военные часто выполняли роль полиции.
На выставке показывают повседневные реалии военной жизни: от палаток до игр, в которые они играли, чтобы не скучать.[Каролина Ранхель де Лима, куратор выставки]:
«На выставке представлено самое известное римское военное снаряжение. Есть единственный полный римский скутум, то есть щит. Есть самая полная римская кираса, или доспехи. Также есть кожаные палатки, колышки для палаток и настольные игры, в которые солдаты играли в фортах».
Римская империя существовала с 27 года до нашей эры по 395 год нашей эры.[Табиш Хан, искусствовед]:
«Люди думают, что это был расцвет цивилизации. Но эта выставка также показывает хорошие и плохие стороны Римской империи. Она показывает рабство. Она показывает отсутствие гигиены и все проблемы того времени, а также героические элементы, которые людям более знакомы».
Выставка продлится до 23 июня.
Короткая ссылка на эту страницу: