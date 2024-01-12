Мраморную карту Древнего Рима, которая не выставлялась на всеобщее обозрение почти 100 лет, представили в новом..

Мраморная карта Древнего Рима снова появилась перед публикой в новом музее

Мраморную карту Древнего Рима, которая не выставлялась на всеобщее обозрение почти 100 лет, представили в новом музее недалеко от Колизея. Так город пытается повысить свою привлекательность для растущего числа туристов.

Музей находится на территории нового археологического парка на одном из семи знаменитых холмов Рима, который называется Целий.

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[Клаудио Паризи Пресиче, глава Управления культурного наследия Рима]:«Целий – один из семи холмов Древнего Рима – долгое время оставался в тени, неизвестный и недоступный. Сегодня мы наконец-то возвращаем его городу, туристам и горожанам».

Forma Urbis – это огромная, очень подробная мраморная карта Древнего Рима. Её вырезали во время правления императора Септимия Севера в период с 203 и 211 годы нашей эры. Она выгравирована на 150 отдельных плитах размером 18 на 13 метров.

[Клаудио Паризи Пресиче, глава Управления культурного наследия Рима]:«Это место, где выставлены фрагменты мраморного плана, сделанного во времена Септимия Севера и отражающего расширение города в то время».

Карту выставляли на стене в древнем городе. Но с течением веков она постепенно разрушалась. Местные жители использовали некоторые плиты для новых зданий.

Фрагменты древней реликвии обнаружили во время раскопок 1562 года. Учёные считают, что от карты осталось только 10% того, что было. Она показывает Колизей, Большой цирк, а также планы этажей бань, храмов и частных домов.

[Клаудио Паризи Пресиче, глава Управления культурного наследия Рима]:«Мы попытались рассказать историю о том, какой была жизнь в Риме, какими были погребальные обычаи, и как римляне относились к своим предкам и к общественным памятникам и частным зданиям».

Карта была ценным ресурсом для понимания планировки Древнего Рима. Она служила инструментом для различных целей, включая городское планирование, навигацию и государственное управление.

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