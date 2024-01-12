Мраморная карта Древнего Рима снова появилась перед публикой в новом музее

Мраморную карту Древнего Рима, которая не выставлялась на всеобщее обозрение почти 100 лет, представили в новом..
Дата загрузки: 2024-01-12
Музей находится на территории нового археологического парка на одном из семи знаменитых холмов Рима, который называется Целий.[Клаудио Паризи Пресиче, глава Управления культурного наследия Рима]:
«Целий – один из семи холмов Древнего Рима – долгое время оставался в тени, неизвестный и недоступный. Сегодня мы наконец-то возвращаем его городу, туристам и горожанам».
Forma Urbis – это огромная, очень подробная мраморная карта Древнего Рима. Её вырезали во время правления императора Септимия Севера в период с 203 и 211 годы нашей эры. Она выгравирована на 150 отдельных плитах размером 18 на 13 метров.[Клаудио Паризи Пресиче, глава Управления культурного наследия Рима]:
«Это место, где выставлены фрагменты мраморного плана, сделанного во времена Септимия Севера и отражающего расширение города в то время».
Карту выставляли на стене в древнем городе. Но с течением веков она постепенно разрушалась. Местные жители использовали некоторые плиты для новых зданий.
Фрагменты древней реликвии обнаружили во время раскопок 1562 года. Учёные считают, что от карты осталось только 10% того, что было. Она показывает Колизей, Большой цирк, а также планы этажей бань, храмов и частных домов.[Клаудио Паризи Пресиче, глава Управления культурного наследия Рима]:
«Мы попытались рассказать историю о том, какой была жизнь в Риме, какими были погребальные обычаи, и как римляне относились к своим предкам и к общественным памятникам и частным зданиям».
Карта была ценным ресурсом для понимания планировки Древнего Рима. Она служила инструментом для различных целей, включая городское планирование, навигацию и государственное управление.
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