Ловле рыбы с помощью бакланов угрожает меняющаяся погода

Почти в полной темноте Ёитиро Адати плывёт на лодке, держа в руке несколько верёвок. Каждая из..

Почти в полной темноте Ёитиро Адати плывёт на лодке, держа в руке несколько верёвок. Каждая из них другим концом привязана к шее баклана.

Морские птицы обучены подчиняться командам мастера-рыболова и помогать ему ловить рыбу аю. Это многовековая японская традиция, которую называют «укай».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ёитиро Адати, рыбак]:«Когда солнце садится и аю спит, зажигаешь пламя и начинаешь укай. Это удивляет рыбу, она начинает двигаться, пытаясь убежать. Именно тогда её и ловят бакланы».

Традиции уже 1300 лет. Она распространена в Японии. Практикуется её версия и в Китае. Бакланы глотают рыбу, которая уплывает от огня. При этом верёвка на шее птиц на даёт крупной рыбе попасть в пищевод. В итоге её достают из зоба птиц.

Ёитиро – рыбак в 18-м поколении. Помимо него эту традицию в стране продолжает всего 47 человек. При этом его семья имеет наследственное право поставлять деликатес японскому императорскому двору.

Но времена и климат меняются. Планета теплеет, и сильные дожди делают некогда спокойную Нагару более склонной к наводнениям.

[Ёитиро Адати, рыбак]:«Раньше в реке были только большие валуны, а теперь они маленькие. Песка и гравия стало больше, а вместе с этим рыбы стало меньше».

Экологические исследования подтвердили его опасения: река Нагара теплеет. Это задерживает период нереста.

[Морихиро Харада, эколог]:«Рыба аю любит есть водоросли, прикреплённые к большим камням, но камни покрыты гравием и песком, поэтому рыба больше не может до них добраться».

Поскольку уловы сокращаются, рыбаки ищут другие способы заработать. Теперь они больше ориентируются на туристов. Для гостей устраивают традиционный ужин на лодке. И с неё они могут одновременно наблюдать за рыбалкой с птицами.

Впрочем, и тут вмешивается погода. Иногда волны слишком высокие, поэтому мероприятия отменяют.

В итоге построили смотровую площадку, на которой воссоздаётся атмосфера прогулки на лодке.

Короткая ссылка на эту страницу: