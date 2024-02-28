Сидя в моторной лодке, фермер Бабис Евангелинос осматривает территории, которые когда-то были его фермерскими угодьями. Здесь,..

Фермеры у затопленных полей в Греции жалуются на погоду и просят помощи

Сидя в моторной лодке, фермер Бабис Евангелинос осматривает территории, которые когда-то были его фермерскими угодьями. Здесь, на Фессалийской равнине в центре Греции, у него был небольшой участок земли с миндальными деревьями. Теперь большинство из них затоплены. [Бабис Евангелинос, фермер]:«Очень грустно. Даже не предполагал, что такое увижу. Никогда не думал, что для осмотра своей земли придётся садиться в лодку».

Его плантация располагалась у озера Карла среди десятков тысяч гектаров хлопковых полей, миндальных деревьев и пастбищ. Однако все поля в прошлом году уничтожило беспрецедентное наводнение.

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[Бабис Евангелинос, фермер]:«Работа всей жизни была разрушена, потеряна за три-четыре дня дождя».

Спустя пять месяцев вода по-прежнему не отступила. Насосная станция, призванная остановить наводнение, стоит полузатопленной. А над головами пролетают пеликаны и цапли, которые ранее не интересовались сухой равниной.

[Бабис Евангелинос, фермер]:«Деревьям, которые вы видите сейчас, по 20-30 лет. Их выращивают из тоненькой веточки. Сажают их и каждый год заботятся, пока они растут. Когда они приносят плоды, то усилия вознаграждаются».

В последнее время греческие фермеры со всей страны присоединяются к общеевропейским забастовкам. Они требуют от правительства поддержки, которая поможет им справиться с последствиями природных катаклизмов.

Фермеры из района озера Карла приняли участие в протестах в Афинах. На одном из тракторов был плакат с надписью: «Мы хотим вернуть наши поля».

Греция пострадала от нескольких экстремальных погодных бедствий. В прошлом году север страны охватили лесные пожары. Затем шторм «Даниэль» за четыре дня сентября обрушился рекордными за полтора года дождями.

Это поставило под сомнение способность страны справиться с всё более неустойчивым климатом.

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