Фермеры у затопленных полей в Греции жалуются на погоду и просят помощи

Сидя в моторной лодке, фермер Бабис Евангелинос осматривает территории, которые когда-то были его фермерскими угодьями. Здесь,..
Дата загрузки: 2024-02-28
«Очень грустно. Даже не предполагал, что такое увижу. Никогда не думал, что для осмотра своей земли придётся садиться в лодку».
Его плантация располагалась у озера Карла среди десятков тысяч гектаров хлопковых полей, миндальных деревьев и пастбищ. Однако все поля в прошлом году уничтожило беспрецедентное наводнение.[Бабис Евангелинос, фермер]:
«Работа всей жизни была разрушена, потеряна за три-четыре дня дождя».
Спустя пять месяцев вода по-прежнему не отступила. Насосная станция, призванная остановить наводнение, стоит полузатопленной. А над головами пролетают пеликаны и цапли, которые ранее не интересовались сухой равниной.[Бабис Евангелинос, фермер]:
«Деревьям, которые вы видите сейчас, по 20-30 лет. Их выращивают из тоненькой веточки. Сажают их и каждый год заботятся, пока они растут. Когда они приносят плоды, то усилия вознаграждаются».
В последнее время греческие фермеры со всей страны присоединяются к общеевропейским забастовкам. Они требуют от правительства поддержки, которая поможет им справиться с последствиями природных катаклизмов.
Фермеры из района озера Карла приняли участие в протестах в Афинах. На одном из тракторов был плакат с надписью: «Мы хотим вернуть наши поля».
Греция пострадала от нескольких экстремальных погодных бедствий. В прошлом году север страны охватили лесные пожары. Затем шторм «Даниэль» за четыре дня сентября обрушился рекордными за полтора года дождями.
Это поставило под сомнение способность страны справиться с всё более неустойчивым климатом.
Короткая ссылка на эту страницу: