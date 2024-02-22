Протестующие индийские фермеры сбивают полицейские дроны воздушными змеями

Протесты фермеров в Индии становятся всё более ожесточёнными. Власти пытаются разогнать выступления, используя самые разные методы...

Протесты фермеров в Индии становятся всё более ожесточёнными. Власти пытаются разогнать выступления, используя самые разные методы. Например, направляют на людей дроны, распыляющие слезоточивый газ.

Впрочем, фермеры оказались изобретательными. Они сбивают полицейские дроны воздушными змеями, метательными орудиями, а также ракетницами.

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[Манджит Сингх, фермер]:«Я запускаю воздушных змеев, чтобы мешать дронам и сбивать их. Дроны стреляют снарядами со слезоточивым газом по всем фермерам. А мы привезли из деревень воздушных змеев».

Люди придумывают всё новые способы противостояния. Например, накрывают баллоны со слезоточивым газом мокрыми мешками. А дым рассеивают с помощью воды и воздуходувок.

[Ранджит Сингх, фермер]:«Как видите, мы здесь мирно стоим, а по нам стреляют снарядами со слезоточивым газом. Это режет глаза нашим детям».

На прошлой неделе тысячи фермеров вступали в ожесточённые стычки с силами безопасности примерно в двухстах километрах к северу от Дели. Тогда полиция перекрыла путь их маршу на столицу. Они следовали туда, чтобы потребовать от правительства повысить цены на их продукцию.

В среду на этой неделе правительство сделало им предложение принять участие в пятом раунде переговоров.

Однако фермеры продолжили стычки после того, как один протестующий погиб.

Аграрии в сопровождении тяжёлой техники возвели баррикады на границе штатов Пенджаб и Харьяна, перекрыв основное шоссе.

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