Протестующие индийские фермеры сбивают полицейские дроны воздушными змеями

Протесты фермеров в Индии становятся всё более ожесточёнными. Власти пытаются разогнать выступления, используя самые разные методы...
Дата загрузки: 2024-02-22
Впрочем, фермеры оказались изобретательными. Они сбивают полицейские дроны воздушными змеями, метательными орудиями, а также ракетницами.[Манджит Сингх, фермер]:
«Я запускаю воздушных змеев, чтобы мешать дронам и сбивать их. Дроны стреляют снарядами со слезоточивым газом по всем фермерам. А мы привезли из деревень воздушных змеев».
Люди придумывают всё новые способы противостояния. Например, накрывают баллоны со слезоточивым газом мокрыми мешками. А дым рассеивают с помощью воды и воздуходувок.[Ранджит Сингх, фермер]:
«Как видите, мы здесь мирно стоим, а по нам стреляют снарядами со слезоточивым газом. Это режет глаза нашим детям».
На прошлой неделе тысячи фермеров вступали в ожесточённые стычки с силами безопасности примерно в двухстах километрах к северу от Дели. Тогда полиция перекрыла путь их маршу на столицу. Они следовали туда, чтобы потребовать от правительства повысить цены на их продукцию.
В среду на этой неделе правительство сделало им предложение принять участие в пятом раунде переговоров.
Однако фермеры продолжили стычки после того, как один протестующий погиб.
Аграрии в сопровождении тяжёлой техники возвели баррикады на границе штатов Пенджаб и Харьяна, перекрыв основное шоссе.
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