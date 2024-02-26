Более 100 новых видов морских существ обнаружили в океане у берегов Чили

Богатый мир океана приоткрыл новые тайны учёным. Международная группа исследователей обнаружила более 100 новых видов морских существ у побережья Чили. Пока это только предположение, основанное на изучении подводной видеосъёмки. Подтвердят его в ходе лабораторных исследований.

Учёные сделали открытие во время экспедиции по Тихому океану. Её организовал институт Schmidt Ocean. Съёмку вёл подводный робот, оборудованный видеокамерой 4К. Он погружался на глубину до пяти километров. Заснял морских существ, обитающих среди подводных гор у острова Сала-и-Гомес и архипелага Хуан-Фернандес. Так удалось обнаружить неизвестных науке ракообразных, губок, моллюсков и рыб.

[Эрин Истон, сотрудница Техасского университета]:

«В ходе экспедиции мы нашли более 150 видов, о которых раньше не сообщали в этом регионе. Мы считаем, что потенциально 100 или более видов – новые для науки. Мы видели крупных морских ежей. Там они довольно большие – полметра в диаметре. Их там много. Мы видели целый лес бамбуковых кораллов, которым, наверное, тысячи лет. Мы видели много других видов кораллов, которые тоже очень древние».

Учёные также составили карту морского дна площадью 53 000 квадратных километров.

[Джиотика Вирмани, директор института Schmidt Ocean]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Учёные считают, что их исследования дадут основания сделать воды у берегов Чили охраняемой зоной. Это позволит уберечь уникальных морских существ от вымирания.

Экспедиции будут продолжаться. Сейчас к вулканическому острову Сала-и-Гомес снова идёт корабль с командой учёных.

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