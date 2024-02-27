Стену из камней возрастом 11 000 лет нашли в Балтийском море

Древнюю стену случайно обнаружил немецкий учёный в Балтийском море. Она находится на глубине 21 метр в..

Древнюю стену случайно обнаружил немецкий учёный в Балтийском море. Она находится на глубине 21 метр в Мекленбургской бухте, в десяти километрах от побережья города Рерик. Длина стены – километр. Она выложена из 1670 камней.

Учёные уверены, что это рукотворное сооружение. Они полагают, что ему 11 000 лет.

[Марсель Брадтмёллер, сотрудник Ростокского университета]:

«Шерлок Холмс был бы в восторге. Здесь нужен дедуктивный подход. Мы знаем, что 8500 лет назад эту местность затопило море. Тогда вопрос: зачем стена? 8500 лет назад там был лес, и нет смысла строить такую стену в лесистой местности».

Исследователи считают, что стену могли соорудить первобытные охотники. Она служила своеобразным загоном для северных оленей. Они, кстати, вымерли в этом регионе 9000 лет назад. Значит, стене точно больше 9000 лет.

[Марсель Брадтмёллер, сотрудник Ростокского университета]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Кто построил стену, и сколько было охотников? Мы знаем, что иногда в охоте на северного оленя участвовало много людей. Но мы говорим о позднем ледниковом периоде, раннем голоцене в Северной Европе. В то время здесь жили очень маленькие группы людей. Они кочевали, и плотность населения была небольшой».

Догадку о предназначении стены учёные надеются подтвердить в ходе дальнейших исследований. Они рассчитывают найти кремниевые инструменты, наконечники копий и органические вещества. С помощью термолюминесцентного датирования установят возраст каменной стены. Также специалисты изучат осадочные породы морского дна.

[Якоб Гирсен, морской геолог]:

«Обладая этой информацией, мы однажды сможем сказать, где находились водоёмы, был ли здесь сухопутный проход и как каменная стена вписывается в ландшафт того времени».

Учёные исследовали стену с помощью подводного аппарата, а также сами совершили несколько погружений в разных местах. После этого они создали цифровую 3D-модель стены. Исследователи снова вернутся сюда через несколько месяцев.

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