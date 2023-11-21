OpenAI, создавшая ChatGPT, объявила о назначении нового директора

Недавно уволенный генеральный директор OpenAI Сэм Альтман займёт должность в Microsoft. А его бывший стартап назначил..

Недавно уволенный генеральный директор OpenAI Сэм Альтман займёт должность в Microsoft. А его бывший стартап назначил нового временного гендиректора. Это Эммет Шир, который когда-то был руководителем сервиса Twitch.

Перестановка в руководстве стала встряской для OpenAI, который считается синонимом бума искусственного интеллекта.

О внезапном увольнении Альтмана, создателя чат-бота ChatGPT, объявили несколько дней назад. А новость о его назначении положила конец всем слухам, что он может вернуться.

Microsoft – инвестор OpenAI. Считается, что назначение Альтмана – это попытка удержать таланты подальше от конкурентов, таких как Google и Amazon.

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На торгах в понедельник акции Microsoft выросли на 2 процента и достигли исторического максимума.

Эммет Шир быстро опроверг слухи о том, что правление OpenAI уволило Альтмана из-за разногласий по поводу безопасности мощных моделей искусственного интеллекта. Он также пообещал расследовать точные причины увольнения своего предшественника.

Сам совет директоров стартапа заявил, что Альтмана уволили, поскольку он не всегда был откровенен в своём взаимодействии.

При этом сотни сотрудников стартапа пытались оказать давление на совет. Они грозились уйти в отставку, если Альтмана не восстановят в должности.

Источники сообщают, что внутри компании OpenAI образовалось два лагеря. Одни разработчики хотят ограничить быстрое развитие искусственного интеллекта, пока нет достаточных ограничений, другие же стремятся создавать и запускать новые продукты, аналогичные ChatGPT.

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