Северная Ирландия открывает новую виртуальную продюсерскую студию

Это Studio Ulster – новый виртуальный производственный комплекс стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Он находится в..
Дата загрузки: 2024-01-10
Это Studio Ulster – новый виртуальный производственный комплекс стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Он находится в Белфасте, и его задача – повысить привлекательность Северной Ирландии как центра крупномасштабных кино- и телевизионных проектов.
Северная Ирландия уже давно стала популярным местом съёмок. Она известна своими пейзажами и изрезанными береговыми линиями. Здесь создали популярный сериал «Игра престолов». Теперь же новая студия покажет другую сторону региона.
Studio Ulster разрабатывал Ольстерский университет в сотрудничестве с Комиссией порта Белфаста и при поддержке Northern Ireland Screen.
Университет стремится создать новое поколение технологий визуальных эффектов. В нём студенты стремятся получить практический опыт.[студент]:
«Это революционно. Это позволит продюсерским студиям сэкономить много денег».
Лаура Ливингстон – руководитель отдела визуальных эффектов в Netflix. Она родом из Северной Ирландии.[Лаура Ливингстон, руководитель отдела визуальных эффектов в Netflix]:
«Мы все знаем, что между большими проектами бывает затишье. Когда «Игра престолов» закончилась, мы ждали следующего большого события. И реклама могла занять команды в перерывах между съёмками».
За последние пять лет кино- и телеиндустрия внесла в экономику Северной Ирландии более 300 миллионов фунтов стерлингов.
Studio Ulster откроется в ближайшие месяцы и создаст до 500 рабочих мест.
Это часть плана правительства Великобритании по созданию миллиона рабочих мест в творческих отраслях к 2030 году. План может принести экономике до 50 миллиардов фунтов стерлингов.