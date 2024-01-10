Северная Ирландия открывает новую виртуальную продюсерскую студию Это Studio Ulster – новый виртуальный производственный комплекс стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Он находится в.. Дата загрузки: 2024-01-10

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Это Studio Ulster – новый виртуальный производственный комплекс стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Он находится в Белфасте, и его задача – повысить привлекательность Северной Ирландии как центра крупномасштабных кино- и телевизионных проектов.

Северная Ирландия уже давно стала популярным местом съёмок. Она известна своими пейзажами и изрезанными береговыми линиями. Здесь создали популярный сериал «Игра престолов». Теперь же новая студия покажет другую сторону региона.

Studio Ulster разрабатывал Ольстерский университет в сотрудничестве с Комиссией порта Белфаста и при поддержке Northern Ireland Screen.

Университет стремится создать новое поколение технологий визуальных эффектов. В нём студенты стремятся получить практический опыт.









[студент]:«Это революционно. Это позволит продюсерским студиям сэкономить много денег».

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Лаура Ливингстон – руководитель отдела визуальных эффектов в Netflix. Она родом из Северной Ирландии.

[Лаура Ливингстон, руководитель отдела визуальных эффектов в Netflix]:«Мы все знаем, что между большими проектами бывает затишье. Когда «Игра престолов» закончилась, мы ждали следующего большого события. И реклама могла занять команды в перерывах между съёмками».

За последние пять лет кино- и телеиндустрия внесла в экономику Северной Ирландии более 300 миллионов фунтов стерлингов.

Studio Ulster откроется в ближайшие месяцы и создаст до 500 рабочих мест.

Это часть плана правительства Великобритании по созданию миллиона рабочих мест в творческих отраслях к 2030 году. План может принести экономике до 50 миллиардов фунтов стерлингов.