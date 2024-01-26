Hello Kitty и прочей милоте посвятили новую выставку в Лондоне

Что может быть милее Hello Kitty – популярного японского мультперсонажа? На этот вопрос пытаются ответить на..
Дата загрузки: 2024-01-26
CUTE проходит в Сомерсет-Хаусе. На ней собрали всевозможные экспонаты, которые вызывают умиление.
Среди них малыш Йода, фигурки из серии Sylvanian Families, а также сапожки с радугами и милыми мишками.
И даже посетители выставки одеваются мило.[Клифф Лауон, директор выставок Сомерсет-Хауса]:
«Это целое шоу, которое на самом деле задаёт вопрос – что такое милота? Каковы проявления этого понятия, которое мы все знаем и любим? Это огромный культурный феномен. Он пронизывает все аспекты жизни и имеет прямое отношение к нашему обществу, домашним животным и детям».
Выставка посвящена 50-летию Hello Kitty. Маленького белого котёнка создала японский дизайнер Юко Симидзу для продукции бренда Sanrio.
Первоначально персонаж предназначался для девочек-подростков. Но за десятилетия обрёл всемирную славу.
Hello Kitty появлялась на самых разных продуктах: от посуды до караоке-машин. Сегодня стоимость бренда превышает 80 миллиардов долларов.
То есть милота превратилась в большой бизнес.[Клифф Лауон, директор выставок Сомерсет-Хауса]:
«Одна из удивительных особенностей милоты заключается в том, что она способна вызывать эмоциональную реакцию и может оказать влияние на каждого из нас».
На выставке есть много других экспонатов: от старинных открыток с херувимами и куклы Кьюпи 1913 года до современных фантастических существ.
Некоторые из них даже интерактивны. Например, инсталляция «Мерцание». Её создательницу художницу Сиан Фан вдохновили персонажи аниме-сериалов 90-х годов.
Игрокам предлагается выполнить определённые движения и получить вознаграждения, если они повторят всё правильно.[Сиан Фан, художница]:
«Меня очень интересует эта тема. Думаю, в ней есть скрытая сила. На первый взгляд это кажется очень невинным и лёгким, но на самом деле обретаешь своего рода мягкую силу. Это уникальная способность милых людей – проникать в сознание других».
Искусствовед Табиш Хан говорит, что главная задача выставки – найти грань между действительно милыми вещами, и тем, что кажется приторно-сладким.[Табиш Хан, искусствовед]:
«Когда видишь что-то действительно милое, например, котят с радугой, некоторым это нравится, а некоторым это кажется чуть ли не тошнотворным. Для них это чересчур».
CUTE будет открыта до 14 апреля.
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