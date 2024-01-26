Hello Kitty и прочей милоте посвятили новую выставку в Лондоне

Что может быть милее Hello Kitty – популярного японского мультперсонажа? На этот вопрос пытаются ответить на..

Что может быть милее Hello Kitty – популярного японского мультперсонажа? На этот вопрос пытаются ответить на новой выставке в Лондоне.

CUTE проходит в Сомерсет-Хаусе. На ней собрали всевозможные экспонаты, которые вызывают умиление.

Среди них малыш Йода, фигурки из серии Sylvanian Families, а также сапожки с радугами и милыми мишками.

И даже посетители выставки одеваются мило.

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[Клифф Лауон, директор выставок Сомерсет-Хауса]:«Это целое шоу, которое на самом деле задаёт вопрос – что такое милота? Каковы проявления этого понятия, которое мы все знаем и любим? Это огромный культурный феномен. Он пронизывает все аспекты жизни и имеет прямое отношение к нашему обществу, домашним животным и детям».

Выставка посвящена 50-летию Hello Kitty. Маленького белого котёнка создала японский дизайнер Юко Симидзу для продукции бренда Sanrio.

Первоначально персонаж предназначался для девочек-подростков. Но за десятилетия обрёл всемирную славу.

Hello Kitty появлялась на самых разных продуктах: от посуды до караоке-машин. Сегодня стоимость бренда превышает 80 миллиардов долларов.

То есть милота превратилась в большой бизнес.

[Клифф Лауон, директор выставок Сомерсет-Хауса]:«Одна из удивительных особенностей милоты заключается в том, что она способна вызывать эмоциональную реакцию и может оказать влияние на каждого из нас».

На выставке есть много других экспонатов: от старинных открыток с херувимами и куклы Кьюпи 1913 года до современных фантастических существ.

Некоторые из них даже интерактивны. Например, инсталляция «Мерцание». Её создательницу художницу Сиан Фан вдохновили персонажи аниме-сериалов 90-х годов.

Игрокам предлагается выполнить определённые движения и получить вознаграждения, если они повторят всё правильно.

[Сиан Фан, художница]:«Меня очень интересует эта тема. Думаю, в ней есть скрытая сила. На первый взгляд это кажется очень невинным и лёгким, но на самом деле обретаешь своего рода мягкую силу. Это уникальная способность милых людей – проникать в сознание других».

Искусствовед Табиш Хан говорит, что главная задача выставки – найти грань между действительно милыми вещами, и тем, что кажется приторно-сладким.

[Табиш Хан, искусствовед]:«Когда видишь что-то действительно милое, например, котят с радугой, некоторым это нравится, а некоторым это кажется чуть ли не тошнотворным. Для них это чересчур».

CUTE будет открыта до 14 апреля.

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