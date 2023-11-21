Родственники израильских заложников потребовали не вводить смертную казнь для боевиков

Семьи израильских заложников скандируют «Кто спасёт одну жизнь – спасёт мир». Они приняли участие во встрече..
Дата загрузки: 2023-11-22
На встрече был министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он призвал ввести смертную казнь для захваченных в плен боевиков ХАМАС.
Это повергло родственников заложников в ужас. Они потребовали отложить эти обсуждения.[Ярден Гонен, сестра израильской заложницы]:
«Посмотрите на нас не как на чужих людей. Представьте, что она ваша сестра, что Кфир – ваш сын или внук. Вы бы рискнули, если бы это могло стать угрозой для их жизни? Когда он вернётся, пожалуйста, снова поднимите эту тему. Но он пока не здесь, и из-за этого всего может никогда не вернуться».
Однако министр считает смертную казнь крайне срочным вопросом.[Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля]:
«Думаю, смертная казнь критически важна, чтобы событие, которое у нас произошло, никогда не повторилось в будущем, ещё одна бойня, ещё одна катастрофа».
До встречи родственники заложников провели символический пятидневный марш из Тель-Авива к офису премьер-министра в Иерусалиме. Тем самым они призвали сделать вопрос освобождения заложников приоритетным.[Хен Авигдори, родственник двух израильских заложниц]:
«Моя дочь там, и моя жена там. Неужели так сложно понять, что, когда вы поднимаете вопрос смертной казни для террористов, то желаете смерти заложникам из-за глупой срочности принятия этого решения? Всё, что здесь обсуждают, слышат на той стороне. И если из-за слов «сумасшедшие», «нацисты» и «психопаты», как вы их называете, они причинят вред заложникам, то их кровь будет на ваших руках».
В руках ХАМАС остаётся около 240 израильских заложников. Подтверждена гибель только одного из них. Боевики уже угрожали их расстрелять. Также израильтяне могут стать случайными жертвами в ходе наземной операции в секторе Газа.
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