Родственники израильских заложников потребовали не вводить смертную казнь для боевиков

Семьи израильских заложников скандируют «Кто спасёт одну жизнь – спасёт мир». Они приняли участие во встрече с военным Кабинетом министров Израиля в Иерусалиме. Там разгорелись жаркие дебаты.

На встрече был министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он призвал ввести смертную казнь для захваченных в плен боевиков ХАМАС.

Это повергло родственников заложников в ужас. Они потребовали отложить эти обсуждения.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ярден Гонен, сестра израильской заложницы]:

«Посмотрите на нас не как на чужих людей. Представьте, что она ваша сестра, что Кфир – ваш сын или внук. Вы бы рискнули, если бы это могло стать угрозой для их жизни? Когда он вернётся, пожалуйста, снова поднимите эту тему. Но он пока не здесь, и из-за этого всего может никогда не вернуться».

Однако министр считает смертную казнь крайне срочным вопросом.

[Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля]:«Думаю, смертная казнь критически важна, чтобы событие, которое у нас произошло, никогда не повторилось в будущем, ещё одна бойня, ещё одна катастрофа».

До встречи родственники заложников провели символический пятидневный марш из Тель-Авива к офису премьер-министра в Иерусалиме. Тем самым они призвали сделать вопрос освобождения заложников приоритетным.

[Хен Авигдори, родственник двух израильских заложниц]:«Моя дочь там, и моя жена там. Неужели так сложно понять, что, когда вы поднимаете вопрос смертной казни для террористов, то желаете смерти заложникам из-за глупой срочности принятия этого решения? Всё, что здесь обсуждают, слышат на той стороне. И если из-за слов «сумасшедшие», «нацисты» и «психопаты», как вы их называете, они причинят вред заложникам, то их кровь будет на ваших руках».

В руках ХАМАС остаётся около 240 израильских заложников. Подтверждена гибель только одного из них. Боевики уже угрожали их расстрелять. Также израильтяне могут стать случайными жертвами в ходе наземной операции в секторе Газа.

Короткая ссылка на эту страницу: