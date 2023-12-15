Ещё пять активистов Гонконга объявили в розыск. Список представило бюро национальной безопасности острова. Оно также объявило..

Пять гонконгских активистов объявили в розыск и назначили за них вознаграждение

Ещё пять активистов Гонконга объявили в розыск. Список представило бюро национальной безопасности острова. Оно также объявило вознаграждение за информацию, которая приведёт к их аресту.

Все пятеро бежали из Гонконга от преследований. Сейчас проживают в разных странах, включая США и Великобританию.

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[Ли Кхуайва, глава Бюро национальной безопасности]:«Учитывая большое значение, которое полиция придаёт этому делу, мы предлагаем вознаграждение в размере одного миллиона гонконгских долларов (128 000 долларов США) за каждого разыскиваемого человека».

В Бюро нацбезопасности заявили, что все бежавшие якобы совершили преступления, связанные с подстрекательством к подрывной деятельности и сговором с иностранными силами.

Это положения закона о нацбезопасности, которые Пекин принял на острове в одностороннем порядке в 2020 году. В итоге под удар попали тысячи активистов и правозащитников. Их стали арестовывать по размытым обвинениям в терроризме и мятеже. При этом максимальный срок согласно пунктам закона – пожизненное заключение.

За последние три года из Гонконга от преследования бежали тысячи людей. При этом раньше оппозиционное и протестное движение там было сердцем демократии. Когда-то остров был британской колонией и пользовался всеми демократическими свободами. Однако в 1997 году его передали под управление компартии.

Власти Китая подписали договор, согласно которому гарантировали гонконгцам сохранение их демократической системы. Народные выступление всегда были для местных жителей рычагом давления на власти, когда их права пытались ущемить.

Однако после принятия закона о нацбезопасности, причём в обход местного парламента, ситуация с правами человека в Гонконге резко ухудшилась. Многие продемократические активисты оказались в заключении. Многие бежали.

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