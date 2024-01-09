Новый удар по китайской Evergrande: арестован вице-президент автомобильного подразделения

Китайская компания Evergrande New Energy Vehicle Group объявила, что её вице-председателя Лю Юнчжо задержала полиция. В..

Китайская компания Evergrande New Energy Vehicle Group объявила, что её вице-председателя Лю Юнчжо задержала полиция. В отношении него начато уголовное расследование. Это привело к падению стоимости акций конгломерата, а также стало для него ещё одним ударом.

Подразделение по производству электромобилей – дочернее предприятие китайского застройщика China Evergrande Group с самым большим долгом в мире.

Как сообщается, Лю арестовали по подозрению в «незаконных действиях». При этом подробностей не уточнили.

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Долг Evergrande Group достигает почти 340 миллиардов долларов. Её председатель и основатель Хуэй Каянь также находится под следствием по подозрению в финансовых преступлениях.

Акции компании начали стремительно падать на Гонконгской фондовой бирже в сентябре 2021 года. А уже спустя несколько месяцев Evergrande объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами и начала процесс реструктуризации.

В августе 2023 года Evergrande подала заявление в нью-йоркский суд о банкротстве и защите от кредиторов в США. А через месяц китайские власти задержали нескольких топ-менеджеров Evergrande Group, а Хуэй Каянь был помещён под домашний арест.

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