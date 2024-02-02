Держать незарегистрированных собак булли XL в Англии – теперь уголовное преступление

Владеть незарегистрированными собаками породы американский булли XL теперь будет уголовным преступлением в Англии и Уэльсе. 1..

Владеть незарегистрированными собаками породы американский булли XL теперь будет уголовным преступлением в Англии и Уэльсе. 1 февраля вступил в силу соответствующий закон, который правительство ввело после ряда смертельных нападений на людей и животных.

Терри Вигзелл живёт с двумя питомцами этой породы. Говорит, что запрет несправедливо нацелен на собак, а не на безответственных владельцев.

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[Терри Вигзелл, владелец американских булли XL]:«Нельзя судить о нём только по тому, как он выглядит. Когда я надеваю ему намордник и беру на прогулку, он смотрит на меня, не понимая, за что я его наказываю».

Считается, что в стране появилось много опасных булли XL, потому что сразу несколько британских заводчиков сконцентрировались на разведении агрессивных особей для участия в собачьих боях.

Запрет ввёл в прошлом году премьер-министр Риши Сунак после серии громких нападений, которые вызвали негодование общественности.

Американские булли бывают четырёх типов. XL – самые крупные и сильные.

46-летняя Соня до сих пор не может сдержать слёз, когда вспоминает, как три американских булли XL напали на её собаку, а также покусали её мужа, который пытался её защитить.

[Соня Фалейро, жительница Великобритании]:«Когда он боролся с одной собакой и пытался освободить Зои из её челюстей, две другие собаки тоже набросились на Зои, как будто она была игрушкой. Они хотели разорвать её на части».

К 1-му февраля в стране официально зарегистрировали более 30 тысяч собак этой породы. В общественных местах они должны быть в намордниках. Также владельцы обязаны их стерилизовать.

Житель Бирмингема Сэм Уилкинсон добровольно спас и приютил несколько булли XL.

[Сэм Уилкинсон, житель Бирмингема]:«После объявления запрета начался хаос. Владельцы паниковали, что не могут позволить себе кастрацию. Было очень много брошенных собак. Хозяева бросали собак на улице, привязывали к фонарным столбам, к деревьям. В некоторых случаях собак приходилось вылавливать из каналов. Это было ужасно».

Между тем, нарушителям закона грозят большие штрафы и тюремное заключение на срок до шести месяцев.

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