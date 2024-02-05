Австралию «потряс» смертный приговор для австралийского блогера в Китае

Австралия «потрясена» решением пекинского суда приговорить австралийского писателя Ян Хэнцзюня к смертному приговору с отсрочкой на два года. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг. [Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии]:«В качестве первого шага я поручила своему секретарю вызвать посла Китая в Австралии, чтобы выразить наше возражение. Отмечу, что доктор Ян и его семья после многих лет неопределённости крайне удручены. Мои мысли, мысли премьер-министра и, думаю, мысли всех австралийцев с ними».

Продемократический блогер Ян – гражданин Австралии, родившийся в Китае. До своего ареста в аэропорту Гуанчжоу в 2019 году он работал в Нью-Йорке. Его обвинили в шпионаже в пользу страны, которую Китай публично не назвал. Подробности дела в отношении него по-прежнему неизвестны.

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Пекинский суд провёл тайный судебный процесс над Яном в мае 2021 года. Сам блогер отрицает, что работал шпионом в пользу Австралии или США.

[Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии]:«Доктора Яна содержат под стражей с января 2019 года по обвинению в подрыве национальной безопасности. Его приговор неоднократно откладывали после закрытого суда 27 мая 2021 года. Австралийское правительство каждый раз выступало в защиту доктора Яна, последовательно призывая Китай соблюдать основные стандарты правосудия».

До своего задержания Ян писал о политике Китая и США. Он также создал серию шпионских романов.

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