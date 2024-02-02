Официальный Рим возмутило обращение с итальянской активисткой, арестованной в Венгрии. Её привели в зал суда в..

Привели в суд в цепях: Рим возмутило обращение с арестованной итальянкой в Венгрии

Официальный Рим возмутило обращение с итальянской активисткой, арестованной в Венгрии. Её привели в зал суда в наручниках, кандалах и с цепью на талии.

После этого глава итальянского МИД вызвал посла Венгрии и выразил протест против унижения достоинства гражданки Италии. Инцидент создал дипломатическую напряжённость между двумя странами.

Премьер-министр Джорджа Мелони говорит, что в Италии к заключённым относятся иначе.

[Джорджа Мелони, премьер-министр Италии]:

«В некоторых западных странах задержанных приводят в суд таким образом. Это не в наших правилах, мы так не делаем. Эти кадры сильно задевают наши чувства, но в некоторых других суверенных государствах, включая западные, есть такие правила. Повторяю, в этом нет ничего необычного».

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Илария Салис – школьная учительница и антифашистка. Её задержали в феврале прошлого года во время антифашистского марша в Будапеште. Женщину обвиняют в нападении на ультраправых и националистов. Если её признают виновной, то ей грозит одиннадцать лет тюрьмы. Подозреваемая обвинения отрицает.

Салис также жалуется на жестокое обращение в тюрьме. Она сказала, что ей не разрешали менять одежду и не давали туалетную бумагу и мыло минимум неделю после ареста. Женщина сообщила и о других нарушениях. Власти Венгрии заявляют, что всё это неправда.

Мелони обсудила эти вопросы с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

[Джорджа Мелони, премьер-министр Италии]:

«Я говорила о необходимости гарантировать нашим согражданам, что их будут содержать в достойных условиях и относиться к ним с уважением и справедливо».

Мелони также отмечает, что на сам судебный процесс не может повлиять ни она, ни Орбан. Итальянский премьер надеется, что Салис сможет доказать свою невиновность.

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