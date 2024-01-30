Карнавал в испанской Наварре: десятки хоалдунов прогнали злых духов

Под звон тяжёлых колокольчиков ровными рядами входят ряженые в испанский городок Итурен. Это мифические хоалдуны. Они..
Дата загрузки: 2024-01-30
Под звон тяжёлых колокольчиков ровными рядами входят ряженые в испанский городок Итурен. Это мифические хоалдуны. Они созывают местных жителей на карнавал. Истоки этой традиции не известны. Но ей уже много веков.
[участник карнавала]:
«Говорят, это для того, чтобы отогнать злых духов и сделать землю плодородной. В преддверии весны мы изгоняем зло, чтобы земля приносила плоды».
Хоалдуны наряжаются в жилетку из овчины и белую юбку. На пояс привязывают колокольчики, а на шею – платок. На голову надевают тунтурро – коническую шляпу длиной полметра. Согласно древнему поверью, такие хоалдуны охраняли не только землю, но и скот.
Во время карнавала местные жители тоже наряжаются. Костюмы придумывают и мастерят сами.
Традиция проводить карнавалы с участием хоалдунов зародилась среди этнических басков, которые жили в Королевстве Наварра. Сейчас это автономное сообщество на севере Испании.
Праздник до сих пор ежегодно проводят в двух городках – Итурене и Субьете.
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