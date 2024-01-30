Трое жителей Японии выступили против «расовой предвзятости»

Трое жителей Японии иностранного происхождения подали иск против национальных и местных органов власти. Они говорят, что..

Трое жителей Японии иностранного происхождения подали иск против национальных и местных органов власти. Они говорят, что подвергаются незаконным допросам со стороны полиции, поскольку не выглядят, как японцы.

По словам адвокатов истцов, для Японии это первый подобный иск. Его подали в то время, как в стране резко увеличилось число иностранных рабочих. Они приезжают, чтобы помочь решить проблему нехватки трудоспособных граждан на фоне стареющего населения.

Эта проблема стала особенно актуальной в последнее время. В обществе, которое долгое время было закрыто для иностранцев, теперь всё чаще задумываются о том, что значит быть и выглядеть японцем. Особенно после того, как недавно титул «Мисс Япония» получила гражданка Японии украинского происхождения.

Сайед Зейн принял японское гражданство после того, как в детстве иммигрировал из Пакистана.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Сайед Зейн, натурализованный японец]:«За четыре года полиция останавливала меня более десяти раз. Поэтому, когда такое случается, начинаешь задумываться: может я что-то делаю не так, и поэтому меня останавливают?»

Иск подали он и ещё двое мужчин. Они требуют от правительства запретить полиции останавливать и допрашивать людей исключительно на основании их расы, национальности или этнической принадлежности.

Истцы говорят, что они пострадали от неоднократных допросов в полиции, и что это нарушает конституцию.

Морис прожил в Японии десять лет и имеет вид на жительство.

[Морис, житель Японии]:«Такие люди, как я, подвергаются здесь насилию и жестокому обращению. Даже если мы проиграем, в чём я очень сомневаюсь, думаю, мы сможем пролить свет на некоторые вещи, которые просто делает большинство людей».

Истцы также требуют моральной компенсации в размере трёх миллионов иен. Это чуть более 20 тысяч долларов для каждого.

Мэрия Токио, правительство префектуры Айти и Национальное полицейское управление отказались от комментариев. С представителями Министерства юстиции связаться не удалось.

Короткая ссылка на эту страницу: