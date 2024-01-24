Чемпионат по метанию ёлок устроили в Ростове-на-Дону

Новогодние праздники позади, а значит пришло время избавиться от ёлок. В Ростове-на-Дону это делают по-особенному –..

Новогодние праздники позади, а значит пришло время избавиться от ёлок. В Ростове-на-Дону это делают по-особенному – проводят чемпионат по метанию хвойного дерева. В этом году участвуют больше 70 человек. Силы пробуют все – и стар, и млад.

Каждому участнику дают три попытки. Лучший результат записывают. Для метания дают ёлку высотой меньше полуметра.

[Виталий, участник чемпионата]:

«Я думал, там будет большая ёлочка – четырёхметровая, а оказалась малюсенькая».

Метать ёлки выходят даже мамы с младенцами. Хотят быть примером своим детям. Впрочем, победа здесь не главное. Шуточный чемпионат проводят для того, чтобы горожане не выбрасывали ёлки в контейнеры с мусором, а сдавали в переработку. В этом случае деревья пойдут на корм животным и на компост.

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[Ольга, участница чемпионата]:

«Я за экологию. Прекрасно то, что ёлки не выбрасывают просто на свалку, а они ещё живут своей жизнью». [Алёна, участница чемпионата]:

«(Хотелось бы,) чтобы не прекращали, чтобы, может быть, ещё что-то придумывали спортивное. Это очень интересно для развития деток, для просвещения народа в экологических вопросах».

На этом чемпионате удалось установить новый рекорд по дальности метания ёлки. Дмитрий Розум бросил деревце на 9 метров 40 сантиметров. Прошлогоднее достижение – 7 метров 78 сантиметров.

В этом году ростовчане сдали в экологичную переработку 1500 ёлок. Для этого в городе открыли одиннадцать пунктов сбора.

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