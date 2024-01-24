Чемпионат по метанию ёлок устроили в Ростове-на-Дону

Новогодние праздники позади, а значит пришло время избавиться от ёлок. В Ростове-на-Дону это делают по-особенному –..
Дата загрузки: 2024-01-24
Новогодние праздники позади, а значит пришло время избавиться от ёлок. В Ростове-на-Дону это делают по-особенному – проводят чемпионат по метанию хвойного дерева. В этом году участвуют больше 70 человек. Силы пробуют все – и стар, и млад.
Каждому участнику дают три попытки. Лучший результат записывают. Для метания дают ёлку высотой меньше полуметра.
[Виталий, участник чемпионата]:
«Я думал, там будет большая ёлочка – четырёхметровая, а оказалась малюсенькая».
Метать ёлки выходят даже мамы с младенцами. Хотят быть примером своим детям. Впрочем, победа здесь не главное. Шуточный чемпионат проводят для того, чтобы горожане не выбрасывали ёлки в контейнеры с мусором, а сдавали в переработку. В этом случае деревья пойдут на корм животным и на компост.
[Ольга, участница чемпионата]:
«Я за экологию. Прекрасно то, что ёлки не выбрасывают просто на свалку, а они ещё живут своей жизнью».
[Алёна, участница чемпионата]:
«(Хотелось бы,) чтобы не прекращали, чтобы, может быть, ещё что-то придумывали спортивное. Это очень интересно для развития деток, для просвещения народа в экологических вопросах».
На этом чемпионате удалось установить новый рекорд по дальности метания ёлки. Дмитрий Розум бросил деревце на 9 метров 40 сантиметров. Прошлогоднее достижение – 7 метров 78 сантиметров.
В этом году ростовчане сдали в экологичную переработку 1500 ёлок. Для этого в городе открыли одиннадцать пунктов сбора.
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