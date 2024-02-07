100-летний олимпийский чемпион Франции готовится нести факел Игр 2024 года

Шарлю Косте не удалось услышать гимн Франции «Марсельезу», когда он стоял на пьедестале почёта на летних..
Дата загрузки: 2024-02-07
Косте, которому 8 февраля исполняется 100 лет, выиграл олимпийскую золотую медаль по велоспорту в командной гонке преследования.
В его шкафу с наградами также есть приз Гран-при Наций 1949 года, кубок гонки на время на 140 километров и кубки чемпиона Тур де Франс и Джиро д’Италия.
Шарль Косте родился в 1924 году, когда Париж в последний раз принимал летние Олимпийские игры. Сегодня он передвигается с помощью ходунков. Но воспоминания об Олимпийском награждении по-прежнему свежи в памяти.[Шарль Косте, олимпийский чемпион]:
«Мы поднялись на подиум, небольшой подиум. Нам вручили медали. Но они были в коробочках, на шею, как сегодня, их не вешали. Затем мы немного подождали, и через некоторое время нам сказали: «Вы не услышите «Марсельезу», мы не смогли найти запись». Мы были немного разочарованы, но в конечном итоге нашей целью была золотая медаль».
Для Шарля и других Игры были облегчением в тяжёлый период после Второй мировой войны, когда люди всё ещё получали продукты по талонам.[Шарль Косте, олимпийский чемпион]:
«Это были первые послевоенные Игры. Лондон всё ещё восстанавливался от бомбардировок. Но они совсем не были похожи на современные. В моё время не было телевидения».
Впрочем, ещё один звёздный час для него впереди. Он собирается нести олимпийский факел. Правда, немного волнуется из-за того, что ему сложно ходить.[Шарль Косте, олимпийский чемпион]:
«Я постараюсь сделать это, несмотря на инвалидность колена. Это большая честь».
Два года назад Шарля Косте наградили Орденом Почётного легиона – высшей наградой Франции. Правда, из-за недосмотра это произошло позже, чем планировалось.
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