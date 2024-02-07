100-летний олимпийский чемпион Франции готовится нести факел Игр 2024 года

Шарлю Косте не удалось услышать гимн Франции «Марсельезу», когда он стоял на пьедестале почёта на летних..

Шарлю Косте не удалось услышать гимн Франции «Марсельезу», когда он стоял на пьедестале почёта на летних Играх 1948 года в Лондоне. Но старейший из ныне живущих олимпийских медалистов Франции получит ещё один момент славы, когда будет нести факел Парижских игр 2024 года.

Косте, которому 8 февраля исполняется 100 лет, выиграл олимпийскую золотую медаль по велоспорту в командной гонке преследования.

В его шкафу с наградами также есть приз Гран-при Наций 1949 года, кубок гонки на время на 140 километров и кубки чемпиона Тур де Франс и Джиро д’Италия.

Шарль Косте родился в 1924 году, когда Париж в последний раз принимал летние Олимпийские игры. Сегодня он передвигается с помощью ходунков. Но воспоминания об Олимпийском награждении по-прежнему свежи в памяти.

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[Шарль Косте, олимпийский чемпион]:«Мы поднялись на подиум, небольшой подиум. Нам вручили медали. Но они были в коробочках, на шею, как сегодня, их не вешали. Затем мы немного подождали, и через некоторое время нам сказали: «Вы не услышите «Марсельезу», мы не смогли найти запись». Мы были немного разочарованы, но в конечном итоге нашей целью была золотая медаль».

Для Шарля и других Игры были облегчением в тяжёлый период после Второй мировой войны, когда люди всё ещё получали продукты по талонам.

[Шарль Косте, олимпийский чемпион]:«Это были первые послевоенные Игры. Лондон всё ещё восстанавливался от бомбардировок. Но они совсем не были похожи на современные. В моё время не было телевидения».

Впрочем, ещё один звёздный час для него впереди. Он собирается нести олимпийский факел. Правда, немного волнуется из-за того, что ему сложно ходить.

[Шарль Косте, олимпийский чемпион]:«Я постараюсь сделать это, несмотря на инвалидность колена. Это большая честь».

Два года назад Шарля Косте наградили Орденом Почётного легиона – высшей наградой Франции. Правда, из-за недосмотра это произошло позже, чем планировалось.

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