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Фрирайдеры со всего мира съехались на соревнования Darkfest-2024 в Африке

Фрирайдеры со всего мира съехались на соревнования Darkfest-2024 в Африке

Десятки фрирайдеров из разных стран выехали на трассу в живописном местечке рядом с городом Стелленбос в..

Дата загрузки: 2024-02-13

Фрирайдеры со всего мира съехались на соревнования Darkfest-2024 в Африке

Десятки фрирайдеров из разных стран выехали на трассу в живописном местечке рядом с городом Стелленбос в ЮАР. Здесь проходят соревнования Darkfest.

Гонщики выполняют головокружительные трюки, а также прыжки высотой до 35 метров. Одним из самых ярких стало выступление британца Тома Истеда.

В прошлом году он установил мировой рекорд, совершив сальто назад. Это очень сложный и болезненный трюк, при котором прогибается спина. Раньше его выполняли только мотофристайлисты. Потом освоили и фрирайдеры.

В этот раз британского велосипедиста никто не превзошёл. Значит, он остался рекордсменом ещё на год.

Соревнования Darkfest длятся неделю. В ЮАР они проходят уже в седьмой раз. Трассы для фрирайда строят лучшие в мире гонщики.

Darkfest входит в серию мероприятий, которые организуют для фрирайдеров по всему миру.
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