Словно во вселенную Marvel превратился залив в районе Дубай Марина в ОАЭ. Здесь проходят первые в..

Первая в мире гонка в реактивных костюмах прошла в Дубае

Словно во вселенную Marvel превратился залив в районе Дубай Марина в ОАЭ. Здесь проходят первые в мире гонки в реактивных костюмах.

Пилоты, огибая препятствия, стараются вырваться вперёд. В костюме можно разогнаться до 135 километров в час. Суммарная отдача реактивных двигателей – 1500 лошадиных сил – как у гиперкара Bugatti Chiron Super Sport.

[Ричард Браунинг, основатель компании Gravity Industries]:

«Для запуска серии гонок Jet Suit я не мог придумать лучшего места, чем Дубай, потому что оно удивительное. Дубай построили на мечте, которую многие считали несбыточной. <…> Это одна из самых масштабных и смелых демонстраций человеческих замыслов. Так почему бы не запустить здесь серию гонок в реактивных костюмах?»

Поболеть за пилотов приехали из разных стран.

[туристка из Великобритании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я пришла посмотреть, как соревнуется в реактивном костюме мой друг Пол. Я долго наблюдала за пилотами онлайн из дома и захотела увидеть всё своими глазами. Поэтому я прилетела из Великобритании вместе с родными. Мы просто в восторге от того, что оказались здесь и наблюдаем за гонкой. Это невероятно».

Победил в гонке пилот Исса Халфон. Летать в реактивном костюме начал несколько лет назад.

[Исса Халфон, победитель соревнований]:

«Не сравнить ни с чем, что когда-либо делал раньше. В первый раз очень непривычно. Не похоже ни на какие ощущения. Просто не описать словами. Но чувствуешь себя, словно вырвался на свободу».

На соревнованиях выступила и женщина.

[Роуэн Поултер, участница соревнований]:

«Совершенно невероятно участвовать в первой в истории гонке (в реактивном костюме). Это первая гонка в мире. Мне это нравится. Я также единственная женщина-пилот здесь, поэтому представляю всех женщин. Надеюсь, в будущем ко мне присоединится ещё много девушек».

Реактивный костюм создал британский изобретатель Ричард Браунинг. Первый испытательный полёт прошёл в 2017 году. Костюм оснащён пятью газотурбинными реактивными двигателями. Они работают на авиационном, дизельном и биотопливе.

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