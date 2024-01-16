В Австралии успешно разводят редчайших рыб с «руками»

Более 20 мальков редчайшей рыбы с «руками» удалось вывести австралийским учёным. Этот вид принадлежит семейству брахионихтиевые...

Более 20 мальков редчайшей рыбы с «руками» удалось вывести австралийским учёным. Этот вид принадлежит семейству брахионихтиевые.

[Эндрю Троттер, учёный]:

«Для нас это важное событие. Всего лишь второй раз нам удаётся получить в неволе потомство этого вида».

В дикой природе осталось примерно 100 таких рыб. Обитают они только в прибрежных водах Тасмании. Учёные из Института морских и антарктических исследований надеются восстановить популяцию.

Сейчас размер мальков не превышает восьми миллиметров.

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[Эндрю Троттер, учёный]:

«Мальки любопытно выглядят, когда только рождаются. Но они способны сами о себе позаботиться, живя на дне, как мама и папа».

Задача исследователей – научить мальков выживать в дикой природе. Повзрослеют они через два года. Потом их выпустят на волю.

[Джемина Стюарт-Смит, учёная]:

«Мы понемногу усложняем условия в их среде обитания. Затем подсаживаем в аквариум другие виды, с которыми они также встретятся в дикой природе».

Эти причудливые рыбы вымирают из-за потери среды обитания. Для выведения потомства им нужны водоросли, иначе икринки уносит течением, и малькам не выжить.

[Джемина Стюарт-Смит, учёная]:

«Очень повлияли морские ежи, которых переизбыток. Они просто уничтожают водоросли, необходимые этой рыбе для выживания. И эта ситуация вызвана тем, что скальных омаров – врагов морских ежей – стало меньше».

Брахионихтиевые – придонные рыбы. Живут на глубине до 60 метров. Они не плавают, а передвигаются по дну с помощью плавников, которые напоминают руки. В это семейство входят 5 родов и 14 видов.

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