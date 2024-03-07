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В Калькутте открылась первая в Индии подводная линия метро

В Калькутте открылась первая в Индии подводная линия метро

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл первую в стране подводную линию метрополитена. Она проходит под рекой Хугли..

Дата загрузки: 2024-03-07

В Калькутте открылась первая в Индии подводная линия метро
Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл первую в стране подводную линию метрополитена. Она проходит под рекой Хугли и соединяет два города – Калькутту и Хаору.

Длина ветки – почти 17 километров. На ней расположены шесть станций, три из них – подземные. Под руслом реки на глубине 32 метра проходят два тоннеля, протяжённостью 520 метров каждый. Здесь горит синяя подсветка.

В тоннеле поезд может развивать скорость до 80 километров в час. Подводную часть маршрута преодолевает за 45 секунд. При этом паром пересекает реку за 20 минут, а по автомобильному мосту, если есть пробки, дорога занимает несколько часов.

В случае экстренной ситуации в тоннелях загорается красный свет. Внутри есть переходы, ведущие в вентиляционные шахты. По ним можно эвакуироваться.

Строительство новой линии метро началось в 2009 году. На проект ушло не менее 1,8 миллиарда долларов.

Калькуттский метрополитен открылся в 1984 году и стал первым в Индии.
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