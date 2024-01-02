Стройматериалы из пластиковых отходов. В Австралии началась новая программа, в рамках которой перерабатывают контейнеры от контактных..

Из контейнеров для линз в Австралии строят дома

Стройматериалы из пластиковых отходов. В Австралии началась новая программа, в рамках которой перерабатывают контейнеры от контактных линз. Ежегодно только на континенте их выбрасывают до полумиллиарда. Это расходный материал, который в основном оседает на свалках.

Теперь же из них делают самые разные материалы для строительства.

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[Вито Боррелло, представитель National Pharmacies]:«Хорошая новость в том, что они идут не на свалку, а в другое место, где перерабатываются в пластик и алюминий».

Шестимесячную пилотную программу запустили в Аделаиде. В рамках неё контейнеры для линз собирают и перерабатывают в компоненты для таких материалов, как сталь.

[Кристи Тон, жительница Австралии]:«Я думаю, что люди сейчас гораздо больше знают об одноразовом пластике, поэтому вероятно, будут рады попытаться защитить окружающую среду».

В Австралии прилагают много усилий по переработке пластика. Однако медицинские изделия реже идут на утилизацию, поскольку это затрагивает вопросы защиты здоровья и безопасности людей.

Впрочем, в этой сфере также есть прорывы. При этом всё больше потребителей сами начинают задумываться, как сократить объём отходов.

[Вито Боррелло, представитель National Pharmacies]:«Это серьёзная проблема, и одна организация вряд ли сможет справиться с ней в одиночку». [Вина Сахаджвалла, эксперт по переработке]:«Это должен быть беспроигрышный результат, когда все участники этой цепочки поставок хотят сотрудничать и изменить ситуацию к лучшему».

Если программа окажется успешной, то за полгода на свалки Австралии не попадёт примерно 200 тысяч контейнеров для контактных линз.

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