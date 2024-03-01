Как поют киты: датские учёные обнаружили специальный орган

Как киты издают свои громкие звуки, которые позволяют им путешествовать по океану? Датские учёные сделали шаг..

Как киты издают свои громкие звуки, которые позволяют им путешествовать по океану?

Датские учёные сделали шаг к разгадке. Они обследовали голосовые аппараты и гортань трёх мёртвых выброшенных на берег китов – горбатого кита, малого полосатика и сейвала. Всё это виды усатых китов.

Лабораторные эксперименты показали, что эти животные используют подушку из жира и тканей, которой нет ни у одного другого морского обитателя.

С помощью компьютерного моделирования вокализации сейвалов сопоставили с записями их звуков, сделанными в дикой природе.

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В отличие от людей и других млекопитающих, у усатых китов нет зубов и голосовых связок.

Вместо этого в их голосовых ящиках имеется U-образная ткань, которая позволяет им вдыхать огромное количество воздуха, а также большая «подушка» из жира и мышц. Киты поют, прижимая ткани к жировой и мышечной подушке.

[Коэн Элеманс, профессор биологии]:«Сейчас существует около 18 видов китов, крупных усатых китов. И все они издают звуки очень низкой частоты. Некоторые из них мы едва можем услышать».

Других морских животных учёные исследовали лучше. Например, дельфинов, которых можно держать в неволе.

Горбатые киты известны тем, что воспроизводят сложные звуки, путешествуя по океанам в стаях.

При этом моделирование показало, что судоходная отрасль создаёт слишком большой шум, лишая китов способности общаться.

[Коэн Элеманс, профессор биологии]:«Единственный способ для них найти друг друга – это звук. Если мы создадим в океанах много шума, то в глобальном масштабе это действительно сократит территории, на которых эти животные могут общаться. Им будет сложнее найти друг друга».

При этом учёные до сих пор до конца не изучили работу голосового аппарата китов. Они говорят, что эти животные слишком велики, и изучать их, держа в неволе, пока невозможно.

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