США представили резолюцию в СБ ООН, выступающую против масштабного наступления Израиля

Соединённые Штаты предложили на рассмотрение Совета Безопасности ООН альтернативный проект резолюции. Он призывает к временному прекращению..

Соединённые Штаты предложили на рассмотрение Совета Безопасности ООН альтернативный проект резолюции. Он призывает к временному прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС и выступает против крупного наземного наступления Израиля в Рафахе на юге Газы.

По словам президента Джо Байдена, текст резолюции США перекликается с формулировками, которые он использовал на прошлой неделе в беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израиль планирует штурмовать Рафах, где укрываются более миллиона палестинцев. Это вызывает обеспокоенность у международного сообщества.

Пока неясно, будет ли этот проект резолюции поставлен на голосование и когда это произойдёт.

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США выдвинули свой текст после того, как Алжир на прошлой неделе потребовал провести в СБ ООН голосование по проекту другой резолюции. Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд дала понять, что на этот документ будет наложено вето, поскольку он может поставить под угрозу «деликатные переговоры» по вопросу заложников.

Для принятия резолюции необходимо не менее девяти голосов за, а также отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

Между тем, армия Израиля опубликовала видеозапись того, что нашли во второй по величине больнице сектора Газа в южном городе Хан-Юнис.

Среди находок был израильский автомобиль, который, как утверждается, угнали из израильского кибуца Нир-Оз 7 октября. Также обнаружили гранаты и другое боевое снаряжение, а ещё лекарства, предназначенные для израильских заложников, которых всё ещё удерживают в плену на территории анклава.

Израиль утверждает, что ХАМАС использует больницы в качестве прикрытия. Группировка эти обвинения отрицает.

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