Частная миссия на МКС: четырёх астронавтов доставит ракета Falcon 9

Ракета SpaceX Falcon 9 доставит экипаж из четырёх человек на Международную космическую станцию. Они будут в..

Ракета SpaceX Falcon 9 доставит экипаж из четырёх человек на Международную космическую станцию. Они будут в капсуле Dragon. Старт проведут с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Экипаж возглавит бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа. Также на борту будут пилот Вальтер Вилладеи из ВВС Италии, турок Альпер Гезеравчи, а также швед Маркус Вандт из Европейского космического агентства.

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[Маркус Вандт, астронавт из Швеции]:«Я очень этого жду. Я просто сяду в Dragon, закреплённый на верхушке Falcon 9, увижу, как обратный отсчёт приближается к нулю, а затем просто услышу, как заработают двигатели, почувствую вибрацию. И мы полетим».

Гезеравчи, который станет первым турецким астронавтом, полетевшим в космос, назвал это «венцом» своей карьеры.

[Альпер Гезеравчи, астронавт из Турции]:«Мне приходилось ограничивать свои мечты небом, которое я мог видеть невооружённым глазом. Но это не конечный результат для будущих поколений. Просто для них открылся новый путь. И этот космический полёт – это не конечный пункт назначения. Это только начало».

Члены экипажа Ax-3 пробудут на борту международной космической станции две недели. За это время они проведут более 30 экспериментов, включая исследования стволовых клеток, биологических процессов и влияния микрогравитации.

Это частная миссия, которой руководит компания Axiom Space. Её цель – в следующем десятилетии построить коммерческие модули МКС, а затем отдельную космическую станцию на орбите Земли.

Это третья пилотируемая миссия Axiom Space. Четвёртая запланирована на конец 2024 года.

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