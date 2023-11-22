Тушить пожары в Боливии помогут иностранные силы

В Боливию тушить пожары спешат иностранные специалисты. Ранее международной помощи попросил президент страны. Прибыло уже 30..
Дата загрузки: 2023-11-23
В Боливию тушить пожары спешат иностранные специалисты. Ранее международной помощи попросил президент страны.
Прибыло уже 30 пожарных из Венесуэлы. Ещё сто человек обещает прислать Франция.
Сильные пожары охватили север Боливии. Пострадало уже более трёх миллионов гектаров Амазонии.
[местный житель]:
«Огонь был беспощадным. К сожалению, много потерь. Пострадало много домов, пастбищ и посевов».
[Эдмундо Новилло, министр обороны Боливии]:
«Некоторые общины занимаются сжиганием леса. Это сложно регулировать. Мы всё тщательно анализируем, чтобы применить эффективные правила и радикально уменьшить количество пожаров».
Согласно последнему отчету Министерства окружающей среды Боливии, в ноябре было обнаружено более 127 000 очагов возгорания.
Прогнозы синоптиков неутешительные – в ближайшие дни в регионе будут волны тепла, из-за чего ситуация с пожарами останется сложной.
Короткая ссылка на эту страницу: