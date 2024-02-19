Сотни светящихся фонариков запустили на Тайване в честь года Дракона

Сотни светящихся фонарей уносят ввысь сокровенные мечты тех, кто остаётся внизу. В тайваньской высокогорной деревне Пинси..
Дата загрузки: 2024-02-19
Сотни светящихся фонарей уносят ввысь сокровенные мечты тех, кто остаётся внизу. В тайваньской высокогорной деревне Пинси отмечают последний день празднования Нового года по лунному календарю.
По традиции, надо запустить в небо светящийся фонарик с пожеланиями. Их пишут прямо на материи.
[участник фестиваля]:
«В прошлые годы я волновался из-за пандемии, поэтому написал о своих надеждах, о том, чтобы мои родные не болели и были в безопасности. Этого достаточно. Надеюсь, в новом году они будут в добром здравии».
[участница фестиваля]:
«Хочу, чтобы мои друзья и родные были здоровы. И хочу, чтобы во всём мире был мир. Тогда и у меня всё будет хорошо».
[участница фестиваля]:
«Я написала на небесном фонарике: «Будь храброй и верь». Я надеюсь, что, встретившись с трудностями на новой работе, сохраню свою решимость и достойно встречу все испытания».
Празднику фонарей больше 2000 лет. Согласно легенде, когда-то давно в последний день празднования китайского Нового года представителя династии Западная Хань провозгласили императором. В честь этого события правитель повелел повсюду развесить красные фонари. Это переросло в традицию.
На Тайване фестиваль фонарей проводят в 26-й раз.
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