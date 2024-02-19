Сотни светящихся фонарей уносят ввысь сокровенные мечты тех, кто остаётся внизу. В тайваньской высокогорной деревне Пинси..

Сотни светящихся фонариков запустили на Тайване в честь года Дракона

Сотни светящихся фонарей уносят ввысь сокровенные мечты тех, кто остаётся внизу. В тайваньской высокогорной деревне Пинси отмечают последний день празднования Нового года по лунному календарю.

По традиции, надо запустить в небо светящийся фонарик с пожеланиями. Их пишут прямо на материи.

[участник фестиваля]:

«В прошлые годы я волновался из-за пандемии, поэтому написал о своих надеждах, о том, чтобы мои родные не болели и были в безопасности. Этого достаточно. Надеюсь, в новом году они будут в добром здравии». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Хочу, чтобы мои друзья и родные были здоровы. И хочу, чтобы во всём мире был мир. Тогда и у меня всё будет хорошо». [участница фестиваля]:

«Я написала на небесном фонарике: «Будь храброй и верь». Я надеюсь, что, встретившись с трудностями на новой работе, сохраню свою решимость и достойно встречу все испытания».

Празднику фонарей больше 2000 лет. Согласно легенде, когда-то давно в последний день празднования китайского Нового года представителя династии Западная Хань провозгласили императором. В честь этого события правитель повелел повсюду развесить красные фонари. Это переросло в традицию.

На Тайване фестиваль фонарей проводят в 26-й раз.

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