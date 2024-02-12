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Аэростат и избушка на курьих ножках: конкурс креативных санок прошёл в Татарстане

Аэростат и избушка на курьих ножках: конкурс креативных санок прошёл в Татарстане

Эффектно скатиться с горки – такая задача встала перед участниками весёлого конкурса креативных санок «SunnyФест». Состязания..

Дата загрузки: 2024-02-12

Аэростат и избушка на курьих ножках: конкурс креативных санок прошёл в Татарстане

Эффектно скатиться с горки – такая задача встала перед участниками весёлого конкурса креативных санок «SunnyФест». Состязания проходят в Мамадыше. В этом году мастерство и фантазию демонстрируют 30 команд из разных городов Татарстана.

Каждая команда готовит целое творческое выступление: нужно не только сделать необычные санки, но и придумать в тему костюмы, а также выбрать подходящее музыкальное сопровождение.

Санки съезжают с горки высотой 3,5 метра. Потом надо удержаться и не упасть. Получается не у всех. Жюри оценивает дальность и скорость спуска, а также творческую фантазию команды.

Победителей определяют в нескольких номинациях. В номинации «Где это видано?!» выбирают самые оригинальные сани и самые креативные костюмы и выступления. Победу в номинации «Как по маслу» присуждают за самый быстрый спуск с горки. Первое место в «Докатились» дают за самую дальнюю дистанцию.

Ещё одна награда – Гран-при. Также есть приз зрительских симпатий и специальный приз. Победителей ждёт денежная награда.

Во время фестиваля, помимо конкурса, проходят выставки и другие развлекательные мероприятия.
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