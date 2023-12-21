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137-летнее дерево Арчи «беседует» с гостями светового шоу во Флориде

137-летнее дерево Арчи «беседует» с гостями светового шоу во Флориде

В разноцветный волшебный лес превратился тропический сад «Фэйрчайлд» в Майами. Прогуливаясь среди растений с ярко подсвеченной..

Дата загрузки: 2023-12-21

137-летнее дерево Арчи «беседует» с гостями светового шоу во Флориде
В разноцветный волшебный лес превратился тропический сад «Фэйрчайлд» в Майами. Прогуливаясь среди растений с ярко подсвеченной листвой, можно попасть в облако тумана или маленькую снежную бурю.

Световое шоу называется «Ночной сад». А самый притягательный экспонат – «говорящее» дерево по имени Арчи. Ему 137 лет, и оно охотно делится мудростью с собеседниками.

[Дэниел Ву, сотрудник ботанического сада]:
«У Арчи можно спросить что угодно. У него есть ответы на все вопросы. Он также много шутит. Люди идут в «Ночной сад» из-за него».

Несмотря на позднее время, здесь много детей.

[гостья ботанического сада]:

«Мы здесь впервые, и наши дети замечательно проводят время. Особенно им нравится говорящее дерево, потому что они, и правда, верят, что оно с ними разговаривает. Так что это здорово».

Световое шоу в период Рождества устраивают в ботаническом саду уже в пятый раз.
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