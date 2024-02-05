Экзотическому Мадагаскару посвятили фестиваль орхидей в Садах Кью в Лондоне

Экзотический мир Мадагаскара перенесли в пасмурный Лондон. В Садах Кью гостей встречают яркие цветочные композиции и скульптуры из природных материалов. В этом году фестиваль орхидей посвящён далёкому острову, чьи берега омывают воды Индийского океана.

На оформление экспозиций ушло 5000 цветков.

[Софи Шиллито, сотрудница ботанического сада]:

«Орхидеи изумительно красивы. Их видно позади меня. И, кроме того, орхидеи бывают очень редкими. Специально для фестиваля мы привозим такие экземпляры из нашего питомника, в который посетители не могут зайти. Так что у них появилась возможность увидеть эти очень нежные, очень интересные цветы».

Подготовка к фестивалю начинается за год. Сначала всё продумывают и планируют, а в январе берутся за работу.

[Солен Декире, сотрудница ботанического сада]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году оформлять выставку помогали 50 волонтёров. Вместе со специалистами они создали скульптуры экзотических животных. В их числе вымершая гигантская птица воромбе. А это клумба в виде хамелеона. С ней пришлось помучиться.

[Солен Декире, сотрудница ботанического сада]:

«Сначала мы думали, сможем ли сделать это из растений? Ведь хамелеоны очень яркие. В них много зелёного цвета, и краски в итоге могут быть неяркими. Но, думаю, у нас получилось».

Некоторые учёные называют Мадагаскар «восьмым континентом». Остров отличается богатым биоразнообразием. Причём 90% всех видов флоры и фауны – эндемики. На Мадагаскаре также много орхидей. Известна уже 1000 видов.

Последние 38 лет мадагаскарские орхидеи изучают сотрудники Садов Кью. Сейчас на острове работают 40 исследователей. Им посвятили одну экспозицию выставки. Её оформили в виде полевого лагеря учёных.

В Садах Кью орхидеи выращивают с конца XVIII века. В коллекции 8000 растений 1300 видов. Здесь также хранится самый большой в мире гербарий орхидей из 400 000 экземпляров.

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