Парад и концерты: мексиканские мариачи отмечают день своей покровительницы

В Мехико снова радостно приветствуют мариачи. Они надели традиционные костюмы и сомбреро, чтобы торжественно отпраздновать День..

[Фернандо Ксавьер Кармона, секретарь Мексиканского союза мариачи]:

«Это ежегодный праздник. И его отмечают не только здесь, на площади Гарибальди. Святая Цецилия – покровительница музыкантов всего мира. Мы празднуем этот день по всей стране и во всём мире».

В Мехико снова радостно приветствуют мариачи. Они надели традиционные костюмы и сомбреро, чтобы торжественно отпраздновать День святой Цецилии. Эта дева-мученица считается покровительницей музыки.

Сотни мариачи прошли парадом по улицам Мехико. Они также дают концерты в историческом центре города.

[музыкант]:

«Мы пришли поблагодарить святую и отпраздновать ещё один год своей работы и сохранения наших традиций. У многих мариачи есть сыновья, и важно посеять в них семена любви к мексиканской музыке, чтобы мы не потеряли свои корни и музыкальные традиции».

Святая Цецилия жила в Риме в III веке и была христианкой. Когда родители решили выдать её замуж, она не стала перечить. При этом девушка смогла обратить будущего супруга в свою веру, а также уговорила позволить ей сохранить целомудрие.

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Мариачи – это жанр мексиканской народной музыки. Так же называют её исполнителей. По одной из версий, мариачи появились в Мексике в XIX веке. Сначала пели на свадьбах, а теперь без них не обходится почти ни одно торжество.

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