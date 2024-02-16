В сады Версаля возвращается фонтан «Колесница Аполлона»

Фонтан «Колесница Аполлона» возвращается на своё место в роскошных садах Версальского дворца. Скульптурную композицию и подводную..

Фонтан «Колесница Аполлона» возвращается на своё место в роскошных садах Версальского дворца. Скульптурную композицию и подводную часть фонтана реставрировали год.

Рабочие укрепили каменное основание фонтана. Также понадобился ремонт металлической конструкции, которая более трёхсот лет поддерживала скульптуры. Они сделаны из свинца и покрыты позолотой. Со временем металл поржавел и деформировался. Реставраторы всё восстановили, а также обновили позолоту.

[Лоран Салом, директор музея]:

«Всё это классические работы по реставрации скульптур. Но поскольку это свинец, они всё же особенные. При работе со свинцом есть ограничения, связанные с техникой безопасности, поэтому работать сложно. Это впечатляющий проект».

Скульптурный ансамбль состоит из 13 статуй. Все вместе весят 30 тонн. Их будут устанавливать несколько дней. Потом начнутся работы с подводной частью гидротехнического сооружения. Фонтан откроется в конце марта.

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Летом, во время Олимпиады-2024, в садах Версаля пройдут соревнования по конному спорту. Поэтому «Колесницу Аполлона» постарались отреставрировать быстрее. Фонтан занимает важное место в садах, связывая Малый парк и Большой канал.

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