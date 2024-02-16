Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Панамы

У берегов Панамы потерпела крушение лодка с мигрантами. Как сообщается, есть жертвы. Тела обнаружили в водах..
Дата загрузки: 2024-02-16
«На рассвете лодка зашла на территорию страны и затонула из-за плохой погоды. Контрабандисты везли предполагаемых мигрантов в общину Каррето. У пограничной национальной службы в этом районе есть поисково-спасательная группа».
Всего в лодке было 25 человек. Тела утонувших вытащили из воды на берег. Их четверо. Но предполагают, что нашли не всех. Ещё от двух до семи человек числятся пропавшими без вести.
[Хорхе Гобеа, глава Национальной пограничной службы Панамы]:
«Завтра мы продолжим поиск тел двух пропавших без вести. Большинство этих мигрантов были гражданами Афганистана».
За последние годы рекордное количество мигрантов достигло южной границы Соединённых Штатов. Люди бегут от бедности и насилия в своих странах.
Тем временем на границе США с Мексикой, между Сан-Диего и Тихуаной, американская сторона строит новый, более высокий металлический забор. Как сообщается, он будет высотой 10 метров и сверху защищён металлическими листами, направленными в сторону Мексики.
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