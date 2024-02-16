Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Панамы

У берегов Панамы потерпела крушение лодка с мигрантами. Как сообщается, есть жертвы. Тела обнаружили в водах..

У берегов Панамы потерпела крушение лодка с мигрантами. Как сообщается, есть жертвы. Тела обнаружили в водах недалеко от границы с Колумбией и района, который называется Дарьенским пробелом. Это большой и опасный участок диких джунглей, через который мигранты обычно идут пешком, рискуя жизнью. [Рубен Мурено, пограничник]:«На рассвете лодка зашла на территорию страны и затонула из-за плохой погоды. Контрабандисты везли предполагаемых мигрантов в общину Каррето. У пограничной национальной службы в этом районе есть поисково-спасательная группа».

Всего в лодке было 25 человек. Тела утонувших вытащили из воды на берег. Их четверо. Но предполагают, что нашли не всех. Ещё от двух до семи человек числятся пропавшими без вести.

[Хорхе Гобеа, глава Национальной пограничной службы Панамы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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За последние годы рекордное количество мигрантов достигло южной границы Соединённых Штатов. Люди бегут от бедности и насилия в своих странах.

Тем временем на границе США с Мексикой, между Сан-Диего и Тихуаной, американская сторона строит новый, более высокий металлический забор. Как сообщается, он будет высотой 10 метров и сверху защищён металлическими листами, направленными в сторону Мексики.

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